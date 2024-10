Sarri al Milan, piovono conferme: sentenza chiara, ribaltone in casa rossonera

Continuano i rumors sul presente e sul passato riguardo il tecnico Maurizio Sarri. Il Milan vuole attendere ovviamente i prossimi impegni di serie A.

Alti e bassi continui nella stagione del Milan e sia tifosi che addetti ai lavori addossano parte delle colpe a Paulo Fonseca. Il tecnico rossonero non si è ambientato al meglio e già – alla vigilia di diversi match in questa stagione – ha rischiato un clamoroso addio. Proprio riguardo la panchina del Milan sono emersi clamorosi retroscena.

Nella settimana del derby il club rossonero ha avuto tanti ripensamenti e dopo la netta sconfitta casalinga contro il Liverpool in molti pensavano a un esonero in caso di sconfitta nel derby con la vittoria che ha letteralmente salvato l’allenatore. La sconfitta di Firenze ha alimentato nuovi dubbi e la panchina del Milan continua a navigare nell’incertezza.

Nel corso di un lungo editoriale su Tmw il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha analizzato la situazione in casa rossonera, lanciando una frecciata ad Ibrahimovic e rilasciando parole che alimentano i dubbi riguardo il futuro della panchina. Ecco le sue dichiarazioni: “Ibra si vanta di essere i boss, gonfia il petto contro nemici veri o presunti ma questo non basta per dare linearità al progetto Milan”, una sentenza e un avviso all’ex calciatore e leggenda rossonera.

Milan, arriva la rivelazione sulla panchina

Si è parlato per diverse settimane di chi poteva essere il nuovo allenatore del Milan: da Allegri a Sarri senza dimenticare opzioni straniere come Conceicao o Tuchel. Tanti dubbi all’interno del club e Calamai ha dato una nuova rivelazione riguardo quello che poteva essere il nuovo tecnico rossonero:

“Tutti sanno che prima del derby Fonseca aveva le valigie pronte, la dirigenza aveva già sondato il terreno con Sarri. E a dire il vero il tecnico toscano aveva già preallertato i suoi abituali collaboratori sulla possibilità di cominciare una nuova avventura”. Al momento la vittoria in standby ha calmato le acque ma la sconfitta di Firenze e le parole di Fonseca riguardo la questione rigorista hanno portato nuovamente un clima tempestoso.

Per questo motivo occhio alle prossime sfide perchè il futuro di Fonseca non è cosi certo ed eventuali risultati ancora negativi potrebbero portare a nuovi clamorosi colpi di scena. Sarri – come ha più volte dichiarato – non vede l’ora di tornare in panchina e quella rossonera è sicuramente una panchina prestigiosa e che fa gola a diversi tecnici, compreso quello di Figline.