Sorpresa Milan, chi si rivede: è tornato ad allenarsi

In questi giorni è tornato ad allenarsi a Milanello ma non con la prima squadra: la rivelazione di Sky Sport, tutti i dettagli

La lunga sosta per gli impegni delle Nazionali è finalmente giunta al termine. La Serie A torna in campo domani con quattro partite, e fra queste c’è anche Milan-Udinese.

Il match è previsto a San Siro alle ore 18:00. Oggi, come di consueto nel giorno della vigilia, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa e ha avuto modo di toccare molti temi.

Negli ultimi giorni il tecnico portoghese ha avuto a disposizione tutta la rosa, a parte i lungo degenti.

Domani in panchina ci sarà anche Ruben Loftus-Cheek, che aveva invece saltato la partita di Firenze per problemi fisici ma ora è recuperato.

Difficilmente partirà dal primo minuto: Fonseca non ha escluso l’utilizzo di Pulisic da trequartista, e quindi con Chukwueze a destra.

Nel corso di questa settimana però a Milanello c’è stata anche un’altra novità: il calciatore, da tempo in rotta con il club e fuori rosa, è tornato ad allenarsi con il Milan Futuro.

Ballo-Touré di nuovo a Milanello: si è allenato col Milan Futuro

Fodé Ballo-Touré, rientrato dal prestito al Fulham, ha rifiutato diverse proposte in estate, fra cui quella del Saint-Etienne, ed è rimasto sul groppone del club.

Zlatan Ibrahimovic, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Fonseca, aveva annunciato che sia lui che Origi sarebbero stati aggregati con il Milan Futuro.

Dopo aver scelto, di comune accordo col club, di allenarsi per conto proprio, il francese è tornato in questi giorni a Milanello per allenarsi con la squadra di Daniele Bonera, come riportato da Sky Sport.

Non è ancora chiaro se il francese potrà scendere in campo in un match ufficiale, ma la posizione del Milan è molto chiara: è da considerare fuori rosa e quindi si sta lavorando per risolvere il prima possibile la sua situazione.

Come detto in estate qualche interessamento c’è stato, ma lui ha preferito rifiutare ed è rimasto in rossonero.

Sia Ballo-Touré che Origi hanno ancora un anno di contratto, quindi in scadenza a giugno 2025, ma la speranza del club è di risolvere entrambi i contratti durante il mercato di gennaio.

Non sarà semplice, ma i dirigenti ci proveranno.

Se per Ballo-Touré al momento non ci sono indiscrezioni in merito alla sua cessione, per Origi invece potrebbero aprirsi le porte della Major League Soccer.

Una cosa è certa: il Milan ha dato piena disponibilità a lasciarli partire a parametro zero.