Sorpresa Milan, Fonseca cambia tutto: ribaltone nell’undici titolare

Colpo di scena in casa Milan. Il tecnico Paulo Fonseca è pronto ad attuare qualche cambiamento importante nella formazione titolare.

Dopo la sosta per le Nazionali è tempo di tornare a parlare di serie A e le big nostrane lavorano senza sosta. Manca poco e sabato pomeriggio il Milan scenderà in campo a San Siro contro l’Udinese. Il club rossonero, guidato da Paulo Fonseca, ospiterà i friulani in un match importante dove – visto la giornata favorevole – la vittoria è assolutamente fondamentale.

Il tecnico deve ovviamente valutare gli uomini a disposizione, chi è restato a Milano durante queste due settimane e chi invece è stato impegnato con le Nazionali e dovrà gestire tutti gli uomini a disposizione. Mancherà lo squalificato Theo Hernandez ma il club rossonero dovrebbe attuare altri importanti cambiamenti, cambi in tutti i reparti che potrebbero letteralmente rivoluzionare l’undici titolare.

In difesa è ballottaggio per sostituire Theo mentre al centro il tecnico dovrebbe lanciare la coppia Gabbia-Pavlocic mettendo ‘in punizione’ Tomori e Abraham, protagonisti del rigore rubato a Pulisic a Firenze. In difesa quindi ci sarà una rivoluzione totale ma non solo; a centrocampo occhio al possibile innesto di Loftus Cheek al posto di Reijnders e un altro cambio in attacco, proprio qui potrebbe esserci una clamorosa sorpresa.

Milan-Udinese, sorpresa dal primo minuto per il bomber

Come riporta il Corriere dello Sport il Milan lancerà Noah Okafor per la sfida di sabato pomeriggio contro l’Udinese. E’ un’autentica sorpresa visto che sino ad ora il tecnico non ha praticamente quasi mai visto l’attaccante svizzero ed anche per questo motivo il calciatore elvetico ha perso la convocazione in Nazionale.

In questa stagione – fino ad ora – Okafor ha collezionato solo 62 minuti tra campionato e Champions League e l’attaccante svizzero è dietro praticamente a quasi tutti i giocatori del reparto offensivo rossonero, almeno per minuti giocati. Per questo motivo Fonseca – dopo averlo avuto due settimane a Milanello – è pronto a dargli una chance. Tocca a Okafor dimostrare di meritarla ma il calciatore non può sbagliare e la sfida contro l’Udinese sarà utile a capire a Fonseca se potrà contare anche sui cosiddetti rincalzi.

Le prossime 7 gare sono fondamentali per delineare i reali obiettivi rossoneri in campionato e in Champions League e cosi anche per il futuro di Fonseca, allenatore che per diverse settimane ha visto la sua posizione in bilico e che dopo Firenze vede nuovi dubbi sul suo futuro. Staremo a vedere come andrà a finire questa situazione.