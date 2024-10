Spalletti elogia Gabbia: “Ecco perché l’ho convocato”

Gabbia per la prima volta in Nazionale, Spalletti ha parlato così della convocazione del difensore del Milan in conferenza

Una serata da dimenticare per il Milan quella di Firenze. A vincere è la Fiorentina con il risultato di 2-1.

Una partita terribile da parte dei senatori: Theo Hernandez, Leao e Tomori, incappati in una di quelle serate in cui sbagliano qualsiasi cosa, a partire dall’approccio e dall’atteggiamento.

Chi, invece, si conferma ormai una certezza è Matteo Gabbia, che anche stavolta ci ha messo la faccia nel post-partita assumendosi anche colpe che non ha.

Adesso è a Coverciano con la Nazionale, un traguardo che si è meritato con grande serietà e lavoro.

Spalletti e la convocazione di Gabbia: “Il Milan può dare tanto”

Luciano Spalletti, intervenuto poco fa in conferenza stampa, ha parlato proprio della convocazione del difensore del Milan, ormai pronto per questa importante avventura.

“Ha fatto vedere di saper comandare il reparto difensiva e di essere molto attento“, ha detto l’ex allenatore del Napoli. Che ha speso parole di elogio anche per quanto e come comunica coi compagni durante le partite.

“Mantiene la linea molto alta e parla spesso con i compagni. Lo abbiamo convocato con piacere“, ha aggiunto il ct.

Con Gabbia c’è finalmente un giocatore rossonero in Nazionale: “Il Milan può dare molto anche se per ora non ci sono molti italiani“, ha concluso Spalletti.