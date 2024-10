“Tifavo Milan”, l’ex interista lancia un messaggio al club? L’indizio di mercato

Il giocatore, intervistato oggi a Tuttosport, lancia un messaggio al Milan con le sue parole. Ora è voluto da tutti.

Il Milan esce dalla tragica sconfitta di Firenze. Tragica per i modi con cui è avvenuta. Uno spogliatoio che non sembra essere molto in sintonia con l’allenatore anche se le gare precedenti sembravano dirci il contrario. Due giorni fa però è stato gettato nella confusione. Ora il Milan potrà usufruire della sosta per le nazionali per riprendere fiato. Fonseca potrà dunque liberare la mente e capire come far risaltare al meglio i propri giocatori.

Al rientro il Milan dovrà essere pronto, bisognerà conquistare la prima vittoria in Champions League, poi rimettersi in carreggiata in campionato. Intanto oggi a Tuttosport è stato intervistato un gioiello azzurro, che giocava all’Inter, ma ora è in forze al Chelsea e lancia un messaggio al Milan: si tratta di Cesare Casadei. Il giovane giocatore azzurro ha espresso belle parole per il Milan e chissà che non sia un messaggio di interessamento verso i colori rossoneri? Le sue parole.

Milan, Casadei esce allo scoperto sulla squadra tifata da bambino

Cesare Casadei è sicuramente uno dei prospetti migliori della nostra nazione. Classe 2003 vanta già due trofei giovanili conquistati con l’Inter e un Campionato Mondiale U23 con ben sette gol messi a segno. L’Inter è la squadra che maggiormente lo ha cresciuto a partire dalle giovanili fino alla prima squadra salvo poi cambiare aria, volare in Inghilterra e giocare prima con il Reading, poi con il Leicester e ora il Chelsea di Maresca.

In Inghilterra si è messo bene in mostra, così come ha fatto con la sua Nazionale U23 e non solo. Cesare Casadei è stato intervistato a Tuttosport, da oggi in edicola, ed ha ammesso l’amore per il Milan che nutriva da bambino, le sue parole:

Da bambino il mio idolo era Kakà e io tifavo Milan. Oggi però sono un professionista e la mia prima squadra in Serie A è stata l’Inter, con cui non nutro rancore per la cessione.

Così ammette Casadei in modo molto maturo dopo che l’Inter lo ha venduto a titolo definitivo al Chelsea nel gennaio 2023. Chissà che il Milan nelle prossime sessioni di mercato non porti a Milanello il 21enne che i colori rossoneri, a quanto pare, li ha avuti a cuore da bambino.