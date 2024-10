“Tonali può tornare al Milan”: clamorosa bomba di mercato!

Nelle ultime ore una notizia bomba colpisce il popolo rossonero, il calciomercato potrebbe riportare a casa Sandro Tonali

Il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle dello scorso anno ha lasciato un vuoto non colmato nel Milan di Paulo Fonseca. Una mancanza sentita soprattutto in questo momento così delicato per i rossoneri.

Nonostante le ultime due vittorie tra campionato e Champions League, la squadra ha bisogno di ritrovare quello spirito perso soprattutto a causa dei problemi di spogliatoio.

Lo stesso allenatore ha descritto la squadra come priva di intensità, ma ha sottolineato come l’importanza del mettere “energia” in campo abbia svoltato l’atteggiamento del Milan contro il Club Brugge.

A pro di ciò quale rientro migliore se non quello di chi ama la propria maglia, non solo da professionista, ma anche da tifoso? Certamente vestire la maglia del Milan per Sandro Tonali non è stato semplice, come lui stesso ha confermato. Il peso di non deludere il club è stato costante, tuttavia, non è da escludersi un ritorno, soprattutto in fede alla passione che il numero 8 del Newcastle nutre per la sua ex squadra.

Emergenza Milan: il desiderio è riportare a casa Sandro Tonali

Con lo stop di Ismael Bennacer, la situazione già complicata del Milan porta ulteriori pensieri a Paulo Fonseca. La necessità di sostituire il centrocampista ha suscitato il desiderio da parte del club di riportare in Serie A l’ex Milan Sandro Tonali.

La notizia sul possibile ritorno è stata riportata da Fichajes.net, il portale ha riferito il rammarico da parte del club nei confronti del calciatore dal cuore rossonero, il quale, nonostante i problemi legati al calcioscommesse, ha sempre messo e continua a mettere l’anima in campo.

A dimostrarlo l’accoglienza subito ricevuta al St James Park, dove è stato accolto come “Il maestro del centrocampo di Milano”.

Per Tonali è certo, sta cominciando un nuovo ciclo, in cui la fiducia ed anche l’affetto, insieme al suo indiscusso talento, stendono un velo sulle tristi vicende del passato.

Forte e promettente, ha conquistato la Nazionale di Luciano Spalletti, tornando come se i mesi di stop e i tanti problemi non ci fossero mai stati, e chissà se la ciliegina sulla torta sarà il ritorno a casa sua, in Italia, ma questa volta con la maglia del Milan!

E per dirla con Carlo Pellegatti, ogni tifoso non può che essere felice che sia tornato, e, si spera, prima o poi tornerà anche al Milan!!