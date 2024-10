Calciomercato: colpo a gennaio grazie a De Ketelaere

“All Eyez on Champions League”, per quanto riguarda il Milan, nel colpo in programma per il calciomercato a gennaio.

I rossoneri rifanno l’esame, spiega uno dei quotidiano italiani, per quanto riguarda la sfida di Champions League che vede protagonista i rossoneri, in quello che è l’appuntamento europeo e che porta alla possibilità di prendere il vice-Theo Hernandez.

Ci sono alcune situazioni da sistemare all’interno dell’organico di Paulo Fonseca che, dimostrando di saper prendere decisioni importanti all’interno delle rotazioni che ci saranno anche oggi in Champions League, ha bisogno di nuovi innesti. Gli stessi, che arriveranno a gennaio, e passeranno dal colpo dalla Champions League.

Calciomercato: colpo a gennaio dalla Champions League

Il Milan è a lavoro e programma il suo futuro, lo spiegano i colleghi di Tuttosport, per quanto riguarda la possibilità di andare a gennaio verso il vice-Theo Hernandez, considerando che Jimenez e Terracciano sembrano non bastare.

Paulo Fonseca può abbracciare un nuovo esterno, dalle importanti qualità e con tutta la carriera davanti. Facendo crescere sia Jimenez che Terracciano, c’è un classe 2003 che il Milan aveva già visto da vicino di recente, in occasione della sfida della Nazionale.

Questa volta, il Milan, lo vedrà da vicinissimo. E probabilmente, con i rapporti che lo legano a Charles De Ketelaere, che ha vissuto un percorso simile proprio in nerazzurro, finirebbe al Milan sotto consiglio dell’ormai ex talento dei rossoneri, che gioca oggi per l’Atalanta a titolo definitivo.

Chi è il colpo che studia Moncata: il vice-Theo sarà visto da vicinissimo

Una sorta di banco di prova, quello che vivrà in Milan-Club Brugge, giocando a San Siro, nella serata di martedì 22 ottobre. Il talento belga a tutta fascia del Club Brugge, Maxim De Cuyper, è l’obiettivo numero uno per il calciomercato del Milan, a gennaio.

Proprio quest’oggi il Milan lo terrà d’occhio, ma questa volta da vicinissimo, perché è proprio giocando sul versante opposto di Theo Hernandez che si vedrà il possibile nuovo innesto di Moncada, per gennaio, in virtù del bisogno di prendere un’alternativa al francese.

Le cifre dal colpo in Champions League

Il Milan, dal canto proprio, è consapevole che per Maxim De Cuyper bisognerà spendere una cifra importante. Sui 15-20 milioni, la cifra della possibile cessione dal club nerazzurro, da Brugge hanno già fatto sapere che non svenderanno il proprio talento. Il calciatore di 23 anni piace a diverse big d’Europa e il Milan, al fine di anticipare la concorrenza, vorrebbe prenderlo praticamente a gennaio, evitando di andare verso l’asta che andrà ad aprirsi a fine stagione. Una scelta, inoltre, ben precisa: per Fonseca ci vorrà un altro esterno, così da permettere al portoghese l’eventuale rotazione anche per quanto riguarda le scelte su Theo Hernandez.