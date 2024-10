Ultime Milan, novità in arrivo: torna ad allenarsi con la squadra

Un giocatore rossonero rientra in gruppo ed è pronto ad allenarsi con i suoi compagni, ecco di chi si tratta.

Il Milan non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma è pronta a riscattarsi. Fonseca non ha ancora preso in mano le redini della squadra, però crede di poterlo fare. Avrà bisogno del sostegno di tutti, dai calciatori che conoscono bene quest’ambiente e di chi è arrivato in estate.

La dirigenza rossonera ha fatto un lavoro importante sul fronte mercato, portando a Milano diversi profili interessanti. Il potenziale della squadra è alto, perché sono rimasti i migliori e ne sono arrivati altri pronti ad alzare il livello. In uscita, tuttavia, non tutto è andato secondo i piani. A Milano sono rimasti Ballo-Touré e Origi, che però non si stanno allenando con la prima squadra.

Ballo-Touré torna in gruppo: il Milan Futuro lo attende

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su SkySport, Ballo–Touré è tornato ad allenarsi con il Milan Futuro nei giorni scorsi. All’inizio dell’estate Ibrahimovic aveva comunicato che il terzino sarebbe stato a disposizione di Bonera e durante il calciomercato non si è concretizzata la cessione. L’ex difensore del Monaco torna ad allenarsi con la seconda squadra rossonera, che milita in Serie C.

Il Milan Futuro sta facendo davvero fatica nel Gruppo B della terza serie italiana: al momento la squadra è penultima. Solo una vittoria in otto giornate ed un attacco davvero sterile. Il difensore del Senegal difficilmente farà miracoli, ma porterà la sua esperienza in uno spogliatoio in grande difficoltà.