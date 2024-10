Ultim’ora Maignan, c’è la svolta: il Milan ha deciso il suo futuro

L’estremo difensore del Milan Mike Maignan è uno dei calciatori principali della società rossonera. Il club ha deciso definitivamente il suo futuro.

Come riportato da stamattina dal Corriere dello Sport il Milan è la terza squadra in serie A con il monte ingaggi più alto. Il club rossonero è molto attento ai bilancio, la società ha chiuso in attivo negli ultimi anni e non vuole assolutamente invertire questo trend; oltre ai risultati questa è una priorità per Furlani e soprattutto per Cardinale.

Nell’ultima sessione di calciomercato il club ha investito acquistando nuovi giocatori, rinforzando tutti i reparti e provando a regalare cosi al nuovo tecnico Paulo Fonseca una squadra pronta per provare a competere lo scudetto. Oltre ai nuovi acquisti la società deve lavorare ai rinnovi e provare a blindare tutti i big della rosa rossonera.

Dopo aver definito la situazione di alcuni in casa Milan si pensa alla situazione contrattuale di due big, stiamo parlando di Mike Maignan e del laterale Theo Hernandez. Se per quest’ultimo al momento le parti sembrano abbastanza lontane diversa è la situazione per il portiere francese, rinato in questa fase della stagione. La società e i tifosi sono abbastanza soddisfatti e il club sembrerebbe pronto a intervenire per blindare il suo portiere: ecco le ultime sul calciatore.

Mercato Milan, tutto fatto per il calciatore

L’edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulle condizioni contrattuali di Maignan e il Milan – secondo il quotidiano – sarebbe pronto a blindarlo definitivamente. Il giocatore è ormai uno dei senatori e anche se non parla molto in tv si fa sentire nello spogliatoio ed anche per questo la società non vuole assolutamente rinunciarvi.

Il club è pronto ad un lauto aumento di stipendio, vicino magari – mediante l’utilizzo di bonus – ad un raddoppio dello stipendio. Il club ha le idee chiare e lavorerà attentamente nelle prossime settimane, si proverà a chiudere definitivamente ma le parti non sono mai state cosi vicine.

Eccetto per i problemi fisici Maignan ha sempre garantito grandi prestazioni e anche quest’anno ha salvato la squadra nei momenti di difficoltà. Il Milan è pronto a legarsi al calciatore e le prossime settimane si potrebbe chiudere l’accordo, la società e la squadra pensano ai prossimi impegni ma intanto è prioritario chiudere questa questione il prima possibile. Il Milan e Maignan ancora insieme ed i tifosi possono esultare perchè in squadra resta uno dei giocatori più forti al mondo.