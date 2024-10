Ultim’ora Milan, il rinnovo è un passo: arriva la conferma dell’agente

In casa Milan ci si avvia a grandi passi verso il rinnovo di contratto. L’agente del calciatore rossonero ha confermato il prolungamento imminente.

Pochi giorni al ritorno in campo del Milan, impegnato sabato alle 18 contro l’Udinese a “San Siro”. Fonseca attende tra mercoledì e giovedì il rientro dei calciatori impegnati con le Nazionali. Domani dovrebbe essere il turno di alcuni top player come Theo Hernandez e Rafael Leao, impegnati nell’ultima gara rispettivamente con Francia e Portogallo.

Ultimo impegno della pausa anche per l’Italia di Luciano Spalletti. Il ct ha convocato un solo rossonero nella Nazionale. Matteo Gabbia, alla prima convocazione, spera di ricevere qualche minuto nel match odierno contro Israele. Il centrale ha iniziato alla grande la stagione con il Diavolo. Un inizio culminato dalla rete decisiva siglata di testa nel derby contro l’Inter. Le ottime prestazioni potrebbero coincidere molto presto con il rinnovo del contratto, che a detta dell’agente Tullio Tinti è molto vicino.

Il procuratore, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha dichiarato quanto segue sulla situazione contrattuale di Gabbia:

“ Mi hanno chiamato, a breve ne parlere mo. Lui è molto felice , ha la maglia del Milan addosso da quando è bambino e quindi è super felice di prolungare e di essere un giocatore importante per il Diavolo. Poi ovviamente bisogna discutere.”

Il rinnovo è quindi ad un passo. Secondo Fabrizio Romano, la firma sul nuovo contratto fino al 2029 con opzione per un anno aggiuntivo dovrebbe arrivare a breve. Tinti ha proseguito certificando l’ascesa del centrale dopo il rientro dal prestito dal Villareal:

“Gabbia ha fatto il salto nelle ultime due stagioni, è consapevole dei suoi mezzi. E’ un ragazzo fantastico e un giocatore importante, lo ha dimostrato sul campo. Si è guadagnato tutto da solo , dopo i sei mesi in prestito al Villarreal ha fatto benissimo al Milan.”

Grande soddisfazione anche per la chiamata in Nazionale da parte dell’agente:

“E’ pronto per queste cose, è un ragazzo maturo, è un esempio per tutti. E’ il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andare via. E’ un ragazzo top, è pronto a tutto.”