ULTIM’ORA – Ufficiali le date della Supercoppa: quando la sfida tra Milan e Juventus

Sono state rese note le date della Supercoppa Italiana in programma a gennaio. Ufficiale il giorno della semifinale tra Milan e Juventus.

In una stagione che rischia di essere non poco complicata per il Milan, la possibilità di aggiungere un trofeo in bacheca rappresenta per il club un’occasione senza dubbio molto ghiotta. Quest’anno, infatti, i Rossoneri avranno la possibilità di contendersi in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana dopo la mancata qualificazione dello scorso anno.

Grazie al format allargato a quattro squadre, già introdotto nella passata stagione, il Diavolo potrà provare a portare a casa il trofeo in virtù del secondo posto in campionato della scorsa annata. I ragazzi di Paulo Fonseca affronteranno la Juventus (vincitrice della Coppa Italia) in semifinale, con la vincente che sfiderà una tra Inter (vincitrice del campionato) e Atalanta (semifinalista della Coppa Italia) nella finalissima.

Pochi minuti fa sono state rese note le date delle due semifinali e della finalissima. Come sempre le gare verranno disputate a gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita, come ormai accade dalla stagione 2022/20223.

Supercoppa Italiana, ufficiali le date: Milan-Juventus il 3 gennaio

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della Supercoppa Italiana: la prima semifinale tra Inter e Atalanta verrà disputata il 2 gennaio, mentre Milan e Juventus scenderanno in campo il 3 gennaio. La finale, invece, è in programma il 6 gennaio con i Rossoneri che proveranno ad esserci per tentare di vincere un trofeo che manca dal lontano 2016, quando i ragazzi di Vincenzo Montella ebbero la meglio proprio sulla Juventus ai calci di rigore.

Quest’anno, invece, c’è la possibilità di un nuovo derby in finale contro l’Inter. Si tratterebbe di un replica della Supercoppa Italiana del 2023 con i Nerazzurri che vinsero agevolmente per 3-0. C’è voglia di rivalsa, dunque, per il Milan che proverebbe a vincere il secondo derby consecutivo dopo quello in campionato dello scorso settembre, sempre se derby sarà.

Prima, infatti, bisognerà sbarazzarsi della Juventus di Thiago Motta con l’Atalanta di Gianpiero Gasperini che, invece, proverà a fare uno sgambetto ai campioni in carica. Di certo tutte e quattro le squadre avranno come obiettivo la vittoria finale con un trofeo che, seppur secondario, potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza per la stagione. Per il Milan si tratterebbe dell’ottavo successo nella propria storia, con la possibilità di raggiungere le vittorie dell’Inter e andare a -1 dalla Juventus, primatista assoluta della competizione con 9 titoli.