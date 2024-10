Un ospite speciale a Milanello: la leggenda rossonera fa visita alla squadra (FOTO)

Giornata speciale quella di oggi a Milanello: in visita c’è una leggenda rossonera. Ecco le immagini di questo bellissimo momento

Il Milan è tornato in campo stamattina dopo il ko contro il Napoli per preparare le prossime partite. Sabato c’è il Monza, in trasferta, ma soprattutto martedì c’è il Real Madrid in Champions League.

I Blancos, furiosi per quanto accaduto per la questione Pallone d’Oro, puntano ovviamente a vincere per fare un balzo avanti in classifica; per i rossoneri serve un miracolo ma la squadra di Paulo Fonseca proverà a giocarsela a viso aperto.

La partita di ieri col Napoli è dura da digerire, soprattutto perché adesso la distanza dal primo posto è sempre più ampio e la lotta Scudetto si complica.

Inoltre, preoccupa il fatto che il Milan non riesca ad avere continuità dal punto di vista dei risultati.

Si torna quindi subito in campo a Milanello dove, tra l’altro, oggi è stato in visita un ospite speciale, molto speciale.

Milan, ospite super a Milanello oggi: immagini da brividi

In questi giorni a Milano c’è Frank Rijkaard, che ha partecipato anche ad alcune iniziative social dei rossoneri. Ieri era a San Siro per assistere al match e stamattina si è recato al centro sportivo di Carnago.

La leggenda rossonera ha salutato tutta la squadra e ovviamente anche Paulo Fonseca; prima, a Casa Milan, aveva incontrato anche il suo connazionale Reijnders.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Il Milan, tramite i propri canali social, ha pubblicato le foto della visita di stamattina. Rijkaard è stato immortalato con Theo Hernandez, con Leao, con Pulisic e con il resto della squadra.

Una bella immagine, e speriamo che la presenza dell’olandese possa aver scosso un po’ l’ambiente a Milanello.