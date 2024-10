Verso Fiorentina-Milan, Fonseca deve fare a meno di tre giocatori

Il Milan domani sera affronterà la Fiorentina, nel frattempo il tecnico però dovrà fare a meno di tre giocatori.

Il Milan arriva dalla sconfitta col Bayer Leverkusen in Champions League, dove purtroppo ora conta ancora solamente zero punti in classifica, restando dunque nella parte bassa del tabellino. In campionato però la squadra di Fonseca ha sicuramente ritrovato un certo lustro e adesso si vuole afferrare la quarta vittoria di fila. Ora la classifica in campionato sorride al Diavolo e anche per i rossoneri si è smossa.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa alla vigilia del match contro la viola dove Fonseca ha parlato del momento della sua squadra. Le sensazioni dell’ambiente sono positive e dalla vittoria ottenuta nel derby di Milano la squadra ha preso energia positiva e coraggio per affrontare al meglio le prossime sfide. Ora però la squadra conta tre giocatori in meno e Fonseca dovrà riassettare la sua formazione iniziale; la notizia.

Milan, contro la Fiorentina tre assenze che pesano? La situazione

Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze il Milan sarà ospite della Fiorentina. Paulo Fonseca, come anche oggi ribadito in conferenza, ha intenzione di dare continuità ai giocatori che sono stati titolari nelle ultime gare. Questo perchè il tecnico vuole infondere fiducia nei suoi migliori giocatori.

Tuttavia per Firenze Fonseca dovrà fare a meno di tre giocatori: Calabria, Loftus-Cheek e Jovic. Il terzino sinistro italiano è fuori per una lesione di basso grado al muscolo soleo della gamba sinistra. Potrebbe esse dunque ancora il momento di E. Royal. Per il trequartista inglese invece un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Dunque dato che Morata ci sarà potrebbe esserci ancora spazio al modulo con due punte Abraham e Morata senza trequartista. Anche Jovic non sarà ugualmente convocato per un sovraccarico nella zona pubica.