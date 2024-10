Verso Fiorentina-Milan, tegola per Palladino: non ci sarà contro i rossoneri

Stangata per Raffaele Palladino. Il tecnico della Fiorentina dovrà fare a meno del titolarissimo, che sarà quindi assente domenica sera contro il Milan.

La sconfitta di Leverkusen è stato un passo indietro per il Milan. La truppa di Fonseca non è riuscita a proseguire la striscia positiva dopo le affermazioni contro Inter e Lecce. Contro i tedeschi di Xabi Alonso è servito prendere uno schiaffo prima di vedere una prestazione da Champions. Nell’ultima mezz’ora Leao e compagni hanno aumentato i giri del motore, ma non è bastato per portare a casa almeno un punto e muovere la mega-classifica.

Ora l’imperativo è lasciarsi alle spalle il k.o. e ripartire subito. Domani c’è subito un incrocio impegnativo, uno scoglio arduo da superare. Il Diavolo sarà di scena all'”Artemio Franchi” contro la Fiorentina, ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali. I rossoneri sono a caccia del quarto successo consecutivo in campionato, ma bisognerà fare i conti con i viola, la cui partenza è un po’ al di sotto delle aspettative.

I ragazzi di Palladino hanno vinto solamente contro la Lazio, oltre a quattro pareggi e una sconfitta. Contro il Milan si può e deve far meglio, malgrado mancherà uno dei perni di centrocampo della squadra.

Fiorentina, stangata per Palladino: il centrocampista salta il Milan

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la Fiorentina dovrà fare a meno di Rolando Mandragora almeno per un mese. Dopo l’infortunio rimediato giovedì sera contro i New Saints, il mediano si è sottoposto ad un intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. L’operazione è stata eseguita perfettamente. Tra tre o quattro settimane, Mandragora dovrebbe tornare a disposizione di Palladino, ma ovviamente non sarà in campo contro il Milan.

Paradossalmente, l’allenatore viola può tirare un sospiro di sollievo. La paura è stata tanta a caldo, sia per il calciatore sia per lo staff. Fortunatamente, l’infortunio si è rivelato meno grave del previsto. Già da oggi Mandragora tornerà a Firenze per iniziare il percorso di riabilitazione. Palladino riaccoglierà il suo regista molto presto, ma nel frattempo bisogna pensare all’appuntamento imminente. L’ex tecnico del Monza potrebbe quindi affidarsi alla coppia Cataldi-Bove, ma occhio all’ex Adli.

Malgrado il legame che ancora scorre con il club rossonero, il francese potrebbe dare qualcosa in più in una partita per lui molto speciale. Fonseca spera in un’altra grande performance di Fofana e Reijnders per ostacolare non solo Adli, ma l’intera squadra viola, ancora alla ricerca di continuità.