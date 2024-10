Verso Milan-Udinese, Theo squalificato: Fonseca ha già scelto il sostituto

Al rientro dalla sosta il Milan affronterà l’Udinese in casa e Fonseca ha le idee chiare sul sostituto di Theo squalificato per due giornate.

In casa Milan bisogna rialzare la testa dopo le ultime sconfitte subite tra Champions League e campionato. I Rossoneri infatti hanno racimolato zero punti tra Bayer Leverkusen e Fiorentina e ora sono costretti a ridurre il gap con la vetta sia in Europa che in patria. Se però contro i campioni di Germania la prestazione era stata più che convincente, il match di domenica scorsa al Franchi ha fatto tornare il Milan con i piedi per terra. Ora gli uomini di Fonseca si trovano a 5 lunghezze dalla vetta e se vorranno rimanere in lotta per la vittoria finale dovranno vincere i prossimi impegni.

Al rientro dalla sosta per le nazionali ci saranno tre partite che sulla carta il Milan deve vincere. Udinese e Bologna in campionato, intervallate dall’impegno di Champions con il Club Brugge. In questi tre match il Diavolo dovrà mostrare il proprio valore e convincere tutto l’ambiente con delle buone prestazioni. Si partirà sabato 19 ottobre a San Siro, quando i rossoneri affronteranno la formazione guidata da Runjaic. Contro i friulani sarà assente Theo Hernandez, per il quale Fonseca ha già trovato il sostituto.

Milan-Udinese, Terracciano pronto a sostituire Theo

Come detto in precedenza, sabato 19 ottobre il Milan ospiterà l’Udinese nel match valido per l’ottava giornata di campionato. Mister Fonseca dovrà fare a meno di Theo Hernandez, che al termine della sfida con la Fiorentina ha rimediato un cartellino rosso causato da un confronto acceso con l’arbitro. Il francese è stato punito con due giornate di squalifica e, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà sostituito da Filippo Terracciano. Il classe 2003 nella testa di Fonseca dovrebbe essere il favorito per occupare l’out di sinistra contro l’Udinese.

Nel corso di questa stagione l’ex Hellas Verona ha raccolto solamente una presenza contro la Lazio nella terza giornata di campionato. In quell’occasione Terracciano era stato schierato titolare giocando per tutti i 90 minuti ma poi non è più riuscito a trovare spazio.

Ora il ragazzo avrà un’altra occasione per mettersi in mostra e dimostrare a Fonseca di meritare più spazio. L’italiano, come detto in precedenza, è il favorito per sostituire Theo ma attenzione alla possibilità di vedere Pavlovic nel ruolo di terzino. Il serbo è quasi certo di partire dall’inizio anche se è ancora da decidere se il suo posizionamento sarà sulla fascia o come difensore centrale. Fonseca ha le alternative pronte, ma in casa Milan l’imperativo è uno solo: vincere.