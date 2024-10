Vuole il Milan come il papà: “È il club dei miei sogni”

Un calciatore si è proposto all’improvviso al Milan e non è un nome a caso per i rossoneri: ha detto senza mezzi termini che è il suo sogno

Siamo ancora a ottobre e il calciomercato di riparazione resta lontano, ancor di più quello estivo, ma per i grandi club è già tempo di programmare il futuro e diversi nomi sono sulla lista del Milan, che ha ben chiari i ruoli che dovrà rinforzare.

Si dovrà partire dal centrocampo, lì dove poteva arrivare Koné sul gong finale dopo l’acquisto di Fofana, ma alla fine la permanenza di Ismael Bennacer ha fatto saltare un altro colpo per Paulo Fonseca, con la Roma che ne ha anche approfittato per portarlo nella Capitale.

I programmi del Milan sul calciomercato: occhio ai figli d’arte

Anche in attacco la situazione resta da monitorare. In attesa di capire se Fonseca andrà avanti con il 4-2-4 parecchio spregiudicato, le necessità potrebbero portare un rinforzo anche nel reparto offensivo, visto che il rendimento di Tammy Abraham e Luka Jovic non convince del tutto.

E proprio a tal proposito, occhio anche ai figli d’arte. Proprio nei giorni in cui si parla parecchio di Daniel Maldini, in rampa di lancio al Monza e alla prima presenza con la maglia della Nazionale italiana contro Israele, un altro calciatore si è proposto senza mezzi termini al club rossonero.

Gioca in attacco e le sue dichiarazioni hanno in poche ore scatenato un vero e proprio putiferio tra i tifosi, che stanno commentando in massa le sue dichiarazioni attraverso i social.

Un figlio d’arte si propone al Milan: “È il mio sogno”

È impossibile dimenticare ciò che Mark van Bommel ha fatto con la maglia del Milan. Il mediano olandese, ora allenatore, è stato un riferimento molto importante per il club rossonero, un centrocampista capace di abbinare grande lettura del gioco a un’ottima impostazione della manovra.

Ora quel cognome importante torna in orbita Milan, visto che suo figlio Ruben van Bommel ha detto al quotidiano ‘NOS’: “Ho vissuto lì un anno e mezzo da bambino e da allora sono innamorato di quel club”, aggiungendo che si tratta indubbiamente del suo sogno, anche se resta da capire se avrà le qualità necessarie.

Ruben van Bommel è un’ala sinistra che sta facendo molto bene in Olanda con la maglia dell’AZ Alkmaar. Fino a questo momento, a soli 20 anni, ha segnato due gol e messo a segno due assist in otto partite di Eredivisie. E vedremo se, prima o poi, riuscirà a realizzare il suo sogno.