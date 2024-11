Addio Theo Hernandez, il Milan ha individuato il sostituto: sfida a due big

Il futuro del giocatore francese Theo Hernandez resta in bilico. Proseguono cosi i rumors di calciomercato e voci sul sostituto.

Il terzino francese Theo Hernandez ha il contratto in scadenza a Giugno 2026 e sono ormai settimane che vanno avanti i rumors di calciomercato legati alle difficoltà con il rinnovo. Le parti stanno lavorando ad un accordo, ma non bisogna sottovalutare ipotesi alternative per il giocatore.

Senza accordi entro il termine di questa stagione è probabile che il giocatore venga ceduto e nelle ultime ore è emerso un rumors riguardo il possibile sostituto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport il club rossonero è sulle tracce di Patrick Dorgu, esterno e jolly del Lecce. Il giovane danese è un profilo molto interessante e in linea con le caratteristiche che richiede il club rossonero. Per arrivare al calciatore serve però la cessione di Theo e la valutazione di Patrick sta schizzando alle stelle.

Mercato Milan, è sfida ad un poker di club

Secondo quanto riporta il quotidiano torinese c’è la fila per il giovane calciatore, rivelazione in questa prima fase della serie A. Su Dorgu c’è l’interesse in serie A di Napoli e Juventus e soprattutto Antonio Conte sembrerebbe molto interessato al calciatore, che il Lecce, valuta circa 30-40 milioni di euro.

In Italia ci sono questi club ma occhio anche alla Premier League con Chelsea e Tottenham che monitorano la crescita del giovane e Dorgu piace molto. Il Milan ci pensa, ma è un investimento solo legato alla cessione di Theo Hernandez al termine di questa stagione.