Allarme Milan, la Premier tenta il pupillo dei tifosi: cosa filtra in casa rossonera

Allarme in casa Milan. Sirene inglesi per il pupillo dei tifosi rossoneri, ricercato da alcuni top club della Premier League. Cosa filtra in via Aldo Rossi.

Dopo il deludente pareggio precedente alla sosta per le Nazionali maturato contro il Cagliari, il Milan torna ad allenarsi in vista della ripresa del campionato, in attesa del ritorno di tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Si rientra subito a mille in ottica Serie A, con la super sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus. Un impegno che può rivelarsi già decisivo per il Diavolo per la corsa scudetto.

Per provare ad insidiare i bianconeri, Fonseca punterà tutto sulle certezze di formazione, comprese quelle di rientro dall’infortunio. Il portoghese potrà infatti contare su Alvaro Morata, ma anche su Matteo Gabbia, di ritorno dopo il periodo ai box. Un ruolo fondamentale nello spartito rossonero lo giocheranno le ali rossonere. Pulisic e Leao, se in serata di grazia, possono essere una chiave per scardinare la retroguardia di Thiago Motta, la migliore fino ad ora in campionato.

Fonseca spera nella coppia 10-11 per invertire la tendenza. Sull’americano, tuttavia, ci sono sirene di mercato provenienti dalla Premier League, come è stato riportato da Calciomercato.com.

Milan, Pulisic tentato dalla Premier League: la posizione del club rossonero

Al momento i club maggiormente affascinati dal super inizio di stagione dell’esterno sarebbero Liverpool, Manchester United e West Ham. Per Pulisic sarebbe un ritorno oltremanica, dopo le quattro annate trascorse al Chelsea. Tuttavia, al momento il Milan non ne vuole sapere di lasciar partire il suo leader tecnico. Le sette reti messe a segno tra Serie A e Champions League sono un bottino eccezionale per l’ex Borussia Dortmund, che si trova benissimo a Milano.

Tuttavia, il calcio di oggi ricorda a tutti che difficilmente si possono individuare calciatori incedibili. La valutazione attuale di Pulisic non è lontana dai 60 milioni con cui il Chelsea prelevò l’ala dal club tedesco nell’estate 2019. La società rossonera, malgrado il contratto in scadenza nel 2027 a quattro milioni annui, potrebbe iniziare a riflettere di una possibile trattativa solo per una cifra superiore ai 60 milioni.

Al momento, però, i margini per una possibile operazione in uscita appaiono estremamente ridotti. Pulisic è totalmente focalizzato sul Milan, con cui vuole alzare il primo trofeo in Italia. Fino ad ora non sono state recapitate offerte in via Aldo Rossi, ma si sa che le vie del mercato sono infinite.