Alluvione a Valencia, muore anche un calciatore: terribile lutto, aveva solo 28 anni

Terribile tragedia nel mondo del calcio. E’ tra le vittime dell’alluvione che ha colpito Valencia in queste ore di tormenti.

Sono ore di tormento in Spagna dove un’alluvione improvvisa nella città di Valencia ha letteralmente stravolto la città e ha creato gravi danni e non solo con tanti morti che hanno colpito la città. Nelle ultime ore un nuovo terribile lutto ha colpito anche il mondo del calcio, colpendo di fatti un giovane talento del calcio spagnolo.

DANA (il nome di questo terribile evento) sta avendo effetti devastanti e per questo motivo la Liga ha già rinviato Valencia-Real Madrid e potrebbe decidere, anche in categorie inferiori, di spostare altri eventi. 158 morti è il terribile resoconto per ora di coloro che non ce l’hanno fatta, la città è a pezzi e sono ancora tanti i dispersi con tanti che sono alla ricerca dei propri familiari.

Una situazione terribile e che vede protagonista suo malgrado anche il mondo del calcio. Josè Castillejo, ex giocatore del Valencia FC, è morto durante l’alluvione DANA, purtroppo non ce l’ha fatta ed anche lui è venuto a mancare, aveva solo 28 anni e da tempo era uno dei protagonisti del mondo del calcio. Una tragedia terribile che ha sconvolto il suo club e tutte le squadre dove ha militato.

Josè Castillejo muore a Valencia, arriva il cordoglio dei club

Castillejo è un giocatore che militava nell’Eldense Sports Club, squadra della Segunda Division, con l’Eldense che è una città che si trova nel territorio valenciano. Il club ha voluto salutare con questo omaggio il suo giocatore scomparso: “Terribile notizia che ci giunge a causa della catastrofica Dana. Il CD Eldense è dispiaciuto profondamente per la scomparsa di Josè Castillejo a 28 anni, giocatore del nostro club nella stagione 2015/2016″.

Castillejo ha giocato anni fa nel Castillejo mentre successivamente ha giocato in categorie inferiori, in club come il Roda, il Torre Levante e il Vilamarxant. Aveva detto addio al calcio qualche tempo fa, ma diversi club hanno voluto ricordarlo con affetto. La prima squadra del Valencia e anche il Real Saragozza; il Valencia ha voluto ricordare il giovane calciatore con questo tributo:

“Il Valencia è profondamente addolorato per la morte di Josè Castillejo, calciatore che ha fatto parte dell’accademia del Valencia FC fino alle nostre giovanili e ha giocato per diverse squadre della comunità valenciana”. Una terribile tragedia che ha colpito tutta la Spagna e che colpisce anche il mondo del calcio.