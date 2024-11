Ansia in casa Milan: stop per il big, preoccupazione in vista della Juve

Non dovrebbe essere nulla di grave ma c’è preoccupazione in casa Milan. Il calciatore si è fermato con la maglia della Nazionale.

Weekend senza campionato e in questo periodo la preoccupazione principale dei club riguarda gli impegni della Nazionale e possibili infortuni per le proprie stelle. In casa Milan è arrivata negli ultimi minuti una brutta notizia o meglio una news che allarma i tifosi del club rossonero.

Domani sera ci sarà Italia-Francia, ultimo match di Nations League e rischia di non essere del match il terzino rossonero Theo Hernandez. Il calciatore – secondo quanto riporta Sportitalia – avrebbe preso una piccola botta al ginocchio e per questo motivo non ha preso parte all’allenamento odierno. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli ma c’è un piccolo allarme in casa rossonera.

Al rientro dalla sosta, nello specifico sabato prossimo alle ore 18, ci sarà il big match in casa contro la Juventus e il Milan non può perdere ulteriori punti in classifica. Oltre a questo il club rossonero ha dimostrato in questa stagione che non può fare a meno del miglior Theo e che il sostituto non garantisce la stessa affidabilità, soprattutto con avversari insidiosi come Conceicao, Yildiz o l’americano Weah Jr.

Milan, squadra in attesa di novità per Theo Hernandez

In questa prima parte della stagione il laterale francese ha avuto diversi alti e bassi, c’è preoccupazione per le sue condizioni fisiche e la speranza è che non sia nulla di grave e che eventualmente non venga rischiato per il big match con l’Italia, sfida a cui Didier Deschamps tiene particolarmente.

Nell’ultima gara di campionato poi Theo Hernandez è stato tra i peggiori, Zappa e Zortea hanno segnato colpendo sulla sua fascia ed ora il big rossonero è chiamato al riscatto, provare a reagire il prima possibile. Intanto entourage del giocatore e società stanno lavorando al rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza nel 2026.

Il giocatore è un big in Italia e a livello europeo, anche nel derby e contro il Real Madrid quest’anno ha dimostrato di poter essere decisivo ma ha evidenziato una forte discontinuità di risultati. Per prima cosa in casa Milan attendono di conoscere le condizioni di Theo nella speranza che non sia nulla di grave e che il giocatore possa essere al 100 % per il big match di sabato prossimo. Staremo a vedere nelle prossime ore.