Ansia Milan per Leao: le ultime sulle condizioni dopo Milan Juve

Dopo un inizio di stagione balbettante il talento portoghese Rafa Leao è apparso in ripresa. C’è preoccupazione dopo Milan-Juventus.

Il campione portoghese Rafa Leao è probabilmente il miglior giocatore del Milan di Paulo Fonseca. Molto dei risultati del club rossonero dipende dalle giocate del fenomeno lusitano, giocatore che va a sprazzi ma che è sicuramente un giocatore di grande rilievo e fondamentale per le trame di gioco della squadra.

Quando parliamo di Leao trattiamo di un giocatore fenomenale, MVP nella stagione dell’ultimo scudetto rossonero e calciatore che fa la differenza. Quest’anno Leao ha avuto vari problemi e addirittura per qualche gara Fonseca lo aveva messo in panchina, provando cosi a spronarlo e a reagire da un momento piuttosto difficile.

Leao è stato oltre 20 gare senza segnare e spesso senza incidere, ma l’ultima settimana della sosta si è risvegliato e ha dato ottimi segnali. Prima la grande prestazione nonostante l’assenza di gol al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, poi la doppietta e la bella gara nella trasferta di Cagliari. Purtroppo li i gol non sono serviti a regalargli la vittoria ed il match è finito sul 3 a 3. Ieri Leao contro la Juve non ha inciso ma del resto come tutti i compagni di squadra e il Milan ha avuto grosse difficoltà.

Milan, le ultime sulle condizioni di Leao

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali e quindi teoricamente non dovrebbe essere nulla ma i colleghi di Sportmediaset hanno pubblicato un video dove Leao esce zoppicante da San Siro, dopo la deludente sfida contro la Juventus. Non dovrebbe essere nulla ma le immagini di Rafa che zoppica di certo tengono in allarme i tifosi rossoneri, specialmente calcolando che martedi ci sarà un impegno di Champions League nella trasferta contro lo Slovan Bratislava.

La formazione slovacca è tutt’altro che imbattibile ma il Milan non deve fallire assolutamente, specialmente se vuole mantenere possibilità di poter lottare fino alla fine per la Top 8 nel nuovo format in Champions League. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti o meno riguardo questa situazione.

Insomma il giocatore mette in allarme il Milan e la speranza è che non sia assolutamente nulla di grave. In questo momento i club che giocano in Europa hanno un calendario fittissimo e la speranza è che non sia nulla visto che in un modo o nell’altro uno può perdere 3-4 gare stagionali.