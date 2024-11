Arriva al Milan dai giallorossi: affare da 15 milioni

Un colpo da 15 milioni per i rossoneri, intreccio con i giallorossi e pista di mercato che inizia già a scaldarsi: le ultime

Strategie di calciomercato già in fermento per il Milan, e non potrebbe essere altrimenti, visto che i rossoneri, a gennaio e in estate, saranno attesi a diversi interventi importanti nella propria rosa. In una ottica di rafforzamento e rinnovamento a medio e lungo termine, ma anche per correre ai ripari rispetto a qualche errore di valutazione fatto in estate, cercando nella finestra invernale di porre rimedio e di sistemare alcune lacune presenti nella rosa.

Punti deboli che si stanno confermando, partita dopo partita, a livello di schieramento generale della squadra e di prestazioni dei singoli. E’ un Milan di talento, ma che non riesce proprio ad avere continuità. Così, può capitare di vedere i rossoneri esaltarsi nel derby contro l’Inter, in Champions League contro il Real Madrid, mettendo a frutto tutta la propria grande qualità dalla cintola in su. Per poi perdersi contro il Cagliari e concedere tre reti ai sardi, per un pareggio che fa male alla classifica e alle consapevolezze della squadra.

Dunque, il Milan riflette già da tempo su come rendere più omogenea la propria rosa e su quali giocatori prendere per il futuro. C’è un intreccio che parla giallorosso e che può portare al Milan un colpo da 15 milioni di euro.

Milan avanti tutta per Dorgu: ecco quando arriva l’esterno dal Lecce

Non il giallorosso della Roma, tra le cui fila pure ci sono calciatori interessanti (Hummels, Mancini, Pellegrini e altri ancora), ma quello del Lecce. Dove Patrick Dorgu ha attirato l’interesse di tanti club.

L’esterno di fascia ha grandi doti atletiche che lo rendono un rinforzo ideale. Da ‘Tuttomercatoweb’ arriva la valutazione di mercato da parte del Lecce, affare per 15 milioni di euro. Ma i pugliesi non lo cederanno a gennaio, dovendo puntare su tutti i propri migliori elementi per la salvezza. Discorso diverso invece a giugno. E il Milan vuole anticipare la concorrenza.

Milan, Dorgu come erede di Theo Hernandez? Gli scenari per il francese

Dorgu potrebbe arrivare non come vice Theo Hernandez, ma come suo erede. La situazione del giocatore francese in casa Milan inizia del resto a farsi decisamente intricata.

Per il momento, fermi i discorsi per il rinnovo e in campo le sue prestazioni non convincono. Con il Cagliari è stato il peggiore di gran lunga, l’idea è che il terzino possa essere distratto e stia già pensando a un domani lontano da San Siro.