Boom Leao in Cagliari-Milan, Fonseca gongola: ecco cosa sta succedendo

Rafael Leao decide il primo tempo di Cagliari-Milan: l’attaccante portoghese torna a fare la differenza in maglia rossonera.

Il primo tempo di Cagliari-Milan, valevole per la 12esima giornata di Serie A, ha avuto come principale protagonista Rafael Leao. Dopo il gol a freddo subito per mano di Zappa, l’attaccante portoghese ha deciso di salire in cattedra, ribaltando l’economia del match. Il numero 10 della squadra rossonera ha lanciato un segnale forte e chiaro nelle prima frazione di gioco, trascinando la formazione di Paulo Fonseca con una doppietta di rara fattura. Leao è tornato.

Leao è tornato: Fonseca può sorridere

Dopo un periodo buio, l’attaccante portoghese del Milan sembra aver ritrovato la luce infondo al tunnel. Rafael Leao è tornato e la doppietta rifilata al Cagliari nel primo tempo ne è la prova. Il numero 10 dei rossoneri ha prima capitalizzato al meglio un assist al bacio di Reijnders andando in gol con un cucchiaio delizioso, e poi realizzato l’1-2 bucando la difesa di Davide Nicola uno dei suoi inserimenti fulminei.

Rafael Leao ha ritrovato il sorriso, ma soprattutto il gol. Dopo la grande prestazione di Madrid, in cui il numero 10 si è reso protagonista con una prestazione sontuosa e un assist per Reijnders, l’ex Lille si è preso la scena anche in terra sarda, lanciando dei netti segnali di ripresa, sia in termini di numeri che di attitudine. Insomma, in una sola settimana, ha messo a referto 2 gol e un assist, dando un messaggio chiaro e tondo.

Con la doppietta odierna nel match contro il Cagliari, l’attaccante portoghese ha trovato la sua 50esima rete rossonera in Serie A. L’ultima che Rafael Leao aveva realizzato due gol in un match di campionato risaliva al 4 giugno 2023 contro l’Hellas Verona. Restando sempre in tema di numeri, c’è un dato che balza all’occhio e riguarda l’aspetto dei gol presi in avvio di gara. Nelle ultime tre stagioni di Serie A, il Milan è la formazione che ha subito più reti nei primi 5 minuti di gioco (10 gol incassati) .



Dunque, mister Paulo Fonseca può accennare un timido sorriso. Con un Leao ritrovato, adesso il Milan può provare a recuperare il terreno perso in questa prima parte di stagione di Serie A. Dopo le tante critiche subite, il giocatore rossonero ha finalmente deciso di rispondere sul campo, tornando a determinare le gare del Milan.

A fungere da dose motivazionale per il 10 portoghese è stato senza dubbio il successo ottenuti martedì scorso al Santiago Bernabeu contro i campioni d’Europa del Real Madrid, dove Rafael Leao ha attirato su di sé i riflettori rendendosi autore di una prova da vero leader e da giocatore di talento. Prestazione che il numero 10 rossonero ha rimarcato tornando a fare la differenza anche in Serie A.