Boom Milan, la Champions sorride ai rossoneri: lo hanno notato in molti

Ottime notizie in casa Milan e ora c’è davvero ottimismo in vista delle prossime prestazioni in campo europeo.

E’ vero che siamo ancora alla fase iniziale della stagione ma finalmente dopo un momento difficile in casa Milan si può sorridere. In campionato c’è ancora distanza dalle prime posizioni e sia i tifosi che la società si augurano presto un filotto di vittorie e prestazioni ad alto livello per avvicinare la vetta.

In Champions invece la situazione è ben diversa, con 6 punti nelle prime quattro gare il Milan ha praticamente messo al sicuro le possibilità di fare i Playoff ma dopo il match di ieri contro il Real Madrid sembra essere cambiato qualcosa e c’è la sensazione che la squadra di Fonseca possa ambire a qualcosa in più. I numeri e il calendario parlano chiaro e ora i tifosi ci credono.

Il Milan tra le prime 8 della classifica Champions, il nuovo format prevede la qualificazione delle prime 8 mentre dalla 9 alla 25esima si affronteranno ai Playoff; due sfide in più e il rischio di uscire subito in questa sorta di sedicesimi di finale ma il Milan sembrerebbe dormire sogni tranquilli. In molti hanno sottolineato il calendario del club rossonero da qui alla fine della competizione.

Occhio Milan, il calendario fa sognare i tifosi

Nelle prime quattro gare il Milan ha totalizzato 6 punti, vincendo contro Club Brugge e Real Madrid e trovando la sconfitta in sfide difficili come quelle contro Bayer Leverkusen e Liverpool, quest’ultimo unico club a punteggio pieno e ciò testimonia quanto dura sia affrontare la squadra di Slot.

Il calendario nelle prime 4 sfide è stato durissimo ma ora è invece tutta dalla parte del club rossonero che può arrivare a fare anche 12 punti complessivi. Il club di Fonseca affronterà Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria, quattro formazioni che in questa competizione hanno dimostrato ben poco e sembrano essere tutte alla portata della formazione rossonera.

Premettendo che nessun impegno è facile sulla carta il Milan ha una grossa opportunità e visto anche l’andamento delle big (ieri hanno perso City e Real Madrid) c’è la sensazione che con 18 punti ci si può qualificare direttamente. Occhio quindi a quello che succede nella corsa Champions ma il Milan può chiudere la prima fase della competizione nel migliore dei modi. Un modo per giocare due partite in meno (e con questo fitto calendario è molto utile) e per lanciare un chiaro messaggio a tutte le avversarie.