Brahim Diaz-Milan, il club ha l’idea ma il Real alza il muro: il motivo

Il Milan pensa al ritorno del nativo di Malaga. Il Real Madrid però solo ad una condizione lascerà il giocatore.

Per il Milan il ritorno di Brahim Diaz forse adesso è più di una semplice suggestione. Il giocatore marocchino ha fatto benissimo nei suoi pochi anni in rossonero e ora si trova nuovamente al Real Madrid dopo aver concluso il suo prestito italiano.

La dirigenza del Milan quindi potrebbe provarci anche se non c’è bisogno di un reale rinforzo in zona trequarti dato che molti giocatori sono capaci di coprire quel ruolo al Milan. Però forse a gennaio potrebbe esserci un affondo, il Real Madrid ha messo dei paletti.

Milan, il Real non lascia partire Brahim?

Brahim Diaz può essere un rinforzo concreto per gennaio che potrebbe dare vita al II atto di una grande avventura iniziata nel 2020.

Secondo quanto riporta calciomercato.com infatti Diaz potrebbe gradire il ritorno ma il Milan prenderebbe in considerazione un altro prestito come formula. Il Real difatti non vorrebbe nuovamente un prestito per il marocchino e vorrebbe venderlo definitivamente per una cifra superiore a 25 milioni di euro.

Dunque a gennaio scopriremo se il Milan sarà intenzionato a riportare Brahim a Milano sborsando la cifra voluta dal Real.