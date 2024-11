Bratislava-Milan anche sul mercato: nel mirino il classe 2005

Non solo Bratislava-Milan sul campo: i rossoneri hanno messo nel mirino un calciatore della squadra appena affrontata in Champions League.

Non solo Champions League, ma anche mercato: nella sfida di stasera la dirigenza del Milan ha potuto visionare un giovane talento che potrebbe in futuro vestire il rossonero.

Nuovo nome dal Bratislava

Nel match di stasera contro lo Slovan Bratislava, il Milan ha affrontato un giovane talento, Nino Marcelli, che ha impressionato i tifosi rossoneri con un potente tiro di sinistro, nonostante fosse il suo piede debole.

Il Milan segue il classe 2005 slovacco da tempo, come confermato anche dall’allenatore Vladimir Weiss. Marcelli, cresciuto nello Slovan, ha mostrato qualità e personalità, guadagnandosi un posto in prima squadra dopo una pausa forzata per infortunio. La sua prestazione contro il Milan ha rafforzato l’interesse dei dirigenti rossoneri, presenti sugli spalti per osservarlo da vicino. A riferirlo è l’edizione online della Gazzetta dello Sport.