Cagliari Milan, bufera su Theo: sta succedendo in questi minuti

Theo Hernandez torna nel mirino dei tifosi del Milan dopo la prestazione di Cagliari: le critiche sono pesantissime.

Il Milan ritrova i gol di Leao ma a Cagliari conquista solo un punto. Dopo la roboante vittoria in Champions nella tana del Real, i rossoneri di mister Paulo Fonseca hanno frenato all’Unipol Domus contro la formazione sarda di Davide Nicola, chiudendo la sfida sul punteggio di 3-3. Al Diavolo non è bastata la doppietta di un ritrovato Leao e la rete di Tammy Abraham per dare continuità al successo di Madrid.

A rovinare i piani del Milan è stato Zappa, autore del 3-3 al fotofinish e prima ancora del 2-2. Ad aprire le marcature, invece, è stato Zortea, protagonista con un gol da cineteca. Ad inficiare sulla gara e sulla mancata vittoria del Milan sono stati senza dubbio gli innumerevoli errori difensivi e la scarsa lucidità e determinazione nei duelli aerei, fattore che ha permesso appunto al Cagliari di mettere un freno alle ambizioni rossonere. Tra le note negative che Fonseca si porterà in quel di Milanello c’è l’ennesima prestazione avulsa della stagione di Theo Hernandez, finito nel mirino dei tifosi dopo la prova fornita in Sardegna.

Non è passato affatto inosservata la prestazione di Theo Hernandez agli occhi di Paulo Fonseca, ma sopratutto a quelli molto attenti dei tifosi rossoneri. Il terzino francese, dopo la buona prova di Madrid, ha messo in mostra una prestazione decisamente sottotono nella trasferta sarda, scatenando la rabbia dei sostenitori rossoneri.

Quanto fatto vedere contro il Cagliari è stato giudicato pesantemente, venendo etichettato come uno dei principali responsabili del pareggio del Milan in terra sarda. In molti, gli hanno addossato le colpe sui gol realizzati dai rossoblù. Theo Hernandez sta nuovamente facendo parlare di sé per un atteggiamento tutt’altro che da leader, ma sopratutto da Milan. Insomma, come già successo in questa prima parte di stagione, l’ex Real torna sul banco degli imputati dopo una prestazione priva di attitudine ed intensità.

Il terzino francese quest’oggi ha fatto molta fatica, le sue marcature superficiali sono risultate determinanti. Lo stesso Paulo Fonseca ha parlato della prova di Theo, lanciandogli un messaggio molto chiaro: “Può fare meglio difensivamente. Stiamo lavorando per correggere cose che sono importanti. Ma tutta la linea difensiva può fare di più nei duelli aerei e nell’aggressività. Tutti possono fare di più”.