Calciomercato, bomba dalla Francia: Donnarumma può tornare in Italia!

Il calciomercato è pronto a far tornare Donnarumma in Italia, con delle squadre pronte a cogliere l’occasione giusta

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: il calciomercato si sa, regala sempre sorprese ai tifosi e opportunità da cogliere per le società.

Gigio Donnarumma è tornato sulla bocca di tutti a seguito delle prossime sessioni di calciomercato, in quanto potrebbe risultare essere una grande occasione per il futuro, servito su un piatto d’argento. Il portiere del Paris Saint Germain sembra essere finito ai margini del progetto parigino con l’arrivo di Luis Enrique sulla panchina.

Il Milan è sempre attento agli innesti di mercato, nonostante il periodo attivo sia chiuso: ma non si tratta di un ritorno in rossonero, stavolta.

Donnarumma non si è lasciato in buoni rapporti con i tifosi rossoneri e, spesso e volentieri, nei suoi ritorni a San Siro, il pubblico gli ha riservato un’accoglienza non delle migliori.

Spesso fischi, insulti e lancio di oggetti contro di lui: Donnarumma non è il calciatore preferito dei sostenitori del Milan ed il futuro non gli serviva un buon prospetto.

Il portiere, secondo le ultime indiscrezioni, è propenso e vicino ad un ritorno in Italia, in un club particolare che è pronto ad offrirgli un contratto per le prossime stagioni.

Si tratta di un club alla ricerca di un nuovo portiere e Donnarumma rientra nella lista degli obiettivi. Il dato è tratto, ora al via le trattative.

Clamoroso Donnarumma, Inter e non solo: la notizia

Gianluigi Donnarumma vede l’Italia sempre più vicina, il portiere non è più contento a Parigi e potrebbe spingere fortemente per un ritorno in patria al più presto.

Secondo quanto emerso dalle ultime notizie provenienti dalla Francia, l’Inter e il Napoli sono serie candidate per aggiudicarsi il portiere classe ’99.

Donnarumma percepisce uno stipendio alto, ma non troppo. Inter e Napoli potrebbero realmente farci un pensierino.

Dal lato Inter c’è la certezza che Sommer a fine stagione andrà via, con Martinez pronto a prendere il suo posto, ma non sembra convincere al 100%; dall’altra parte il Napoli, terra di Donnarumma, dove c’è Meret in bilico.

Il futuro di Donnarumma sembra essere rivolto verso l’Italia, pronta ad accoglierlo nuovamente dopo diverse stagioni al Paris Saint Germain. Difficile che le trattative si evolvano già in questa sessione invernale di calciomercato, ma mai dire mai.

Le prossime settimane si prospettano essere interessanti, dove si scoprirà la reale possibilità di vedere il portiere della Nazionale di nuovo a casa sua.