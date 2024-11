Calciomercato Milan, addio a gennaio: il club si fionda sul rossonero

In casa Milan si parla anche di mercato con un giocatore rossonero che potrebbe partire già a gennaio.

Nella Milano rossonera si continua a sfruttare questa sosta per migliorare determinati aspetti e ricaricare le pile. Sabato però ricomincerà il campionato e la squadra di Fonseca sarà impegnata nel big match contro la Juventus. Il Milan ospiterà a San Siro alle ore 18:00 i Bianconeri, che al momento si trovano a sei punti di vantaggio sul Diavolo. Per i Rossoneri si tratta dunque di una sfida cruciale per il proseguo della stagione, sia per rimanere attaccati alla zona Europa ma anche per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.

Il primo posto in classifica infatti dista già 8 punti anche se c’è ancora da recuperare la partita con il Bologna. Quello che l’ambiente si augura è che con questa sosta i ragazzi di Fonseca riescano a trovare più sicurezza nei propri mezzi e costanza. Una costanza che manca da inizio stagione e che ha portato il club di Via Aldo Rossi a una serie di risultati altalenanti. Nel frattempo la dirigenza, che vuole vedere dei passi avanti, lavora in ottica mercato. A gennaio il Milan potrebbe essere protagonista, non solo in entrata ma anche in uscita.

Mercato Milan, Galatasaray su Jovic per gennaio

Come riportato da Niccolò Ceccarini, editore del portale Tuttomercatoweb.com, Luka Jovic potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Su di lui, come scritto anche da Ceccarini, c’è il forte interesse del Galatsaray. Il club turco infatti starebbe pensando di acquistare un nuovo attaccante dopo il recente infortunio di Icardi, che starà fuori fino al termine della stagione. Sul taccuino degli osservatori del Gala dunque, presente anche Jovic, che in questa stagione fatica a trovare spazio.

Il classe 1997 ha raccolto solo tre presenze in campionato per un totale di 78 minuti giocati e zero gol segnati. Nelle gerarchie di Fonseca il serbo parte molto in basso e con la crescita del giovane Camarda rischia di trovare poco spazio in rossonero. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 5 milioni e una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza per il Milan che la scorsa estate lo ha pagato 500mila euro.

Va inoltre aggiunto che Jovic andrà in scadenza al termine della stagione, il che rappresenta un altro fattore che potrebbe favorirne la cessione. Anche perché a gennaio il Diavolo si muoverà per cercare un vice Fofana e un sostituto di Theo, ragion per cui fare cassa potrebbe tornare utile.