Calciomercato Milan, arrivano conferme: rossoneri pronti a blindare il top player

Il Milan è pronto a blindare il big rossonero dopo l’ottimo avvio di stagione: proseguono i contatti per il rinnovo. Ecco l’annuncio.

Nonostante un avvio di stagione da parte del Milan fatto di alti e bassi, nascondere le immense qualità di Tijjani Reijnders risulta difficile. Il centrocampista olandese rappresenta il faro del centrocampo di Paulo Fonseca, una mezzala di qualità sempre al centro della manovra di gioco e che fornisce grande apporto anche in fase difensiva.

Con la rete segnata al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid sono già quattro le reti messe a segno in questa stagione, numeri che non fanno altro che confermare il grande apporto del classe 1998. La dirigenza rossonera lo considera il presente ed il futuro del Milan e continua a lavorare per il prolungamento del contratto.

Milan, contatti continui per il rinnovo di Reijnders: avanza la trattativa

Tijjani Reijnders si è ufficialmente preso il Milan. La prestazione del Santiago Bernabeu ha infatti definitivamente consacrato il centrocampista olandese, perno indispensabile dello scacchiere rossonero. La società rossonera considera il classe 1998 il presente ed il futuro del Diavolo e, come annunciato da Fabrizio Romano, è in trattativa per il prolungamento del suo contratto:

AC Milan e Tijjani Reijnders, avanzano le trattative per il nuovo contratto. È una parte fondamentale del progetto Milan, il nuovo accordo è l’argomento principale ora come rivelato in esclusiva.

L’attuale accordo tra il Milan e Reijnders, da 1.6 milioni di euro netti a stagione, scadrà il 30 giugno 2028. I rossoneri, come dichiarato dalla Gazzetta dello Sport, pensano di ritoccare l’ingaggio per portarlo all’altezza dei big, con nuovo contratto quinquennale. L’obiettivo è quello di scongiurare l’assalto dei grandi club europei, su tutti quello di Barcellona e Manchester City.