Calciomercato, Milan avvisato: affare fatto a 20 milioni

Servono 20 milioni di euro per uno dei colpi nei piani del Milan, le ultime notizie per i rossoneri sono piuttosto chiare

Fino a questo momento, per i tifosi del Milan, è stata una stagione improntata a una certa sofferenza e a numerosi alti e bassi, decisamente troppi per quelle che sarebbero le ambizioni della piazza e della dirigenza. Il Diavolo è ancora alla ricerca di quella quadra e di quella continuità che sarebbero fondamentali per pensare seriamente di puntare in alto.

Per adesso, si va avanti tra qualche risultato positivo e qualche frenata. E anche quando arrivano le vittorie, non è detto che siano convincenti, come nel caso del successo con lo Slovan Bratislava. Sono arrivati i tre punti, questo è vero, importanti per cullare le ambizioni di qualificazione al prossimo turno, ma contro gli slovacchi ancora una volta i rossoneri hanno palesato alcune amnesie di troppo, che si sarebbero potute pagare caro. Il Milan di Fonseca fatica a decollare e concede troppo.

E’ per questo che al di là delle dichiarazioni che sono arrivate fin qui, ultime quelle di Ibrahimovic prima del match con lo Slovan, appare evidente che il Milan dovrà intervenire sul mercato a gennaio, per cercare quegli innesti in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra. Per uno dei profili sul taccuino della dirigenza, è già stato fissato il prezzo: servono 20 milioni di euro.

Milan, strada in salita per Kiwior: l’Arsenal fissa in alto il prezzo

Tale è la valutazione che l’Arsenal fa del cartellino di Jakub Kiwior. Il polacco, vecchia conoscenza del nostro campionato, non sarà lasciato andare a buon mercato.

Kiwior fa spesso panchina, a Londra, è vero, ma, come riportato da ‘Tuttomercatoweb’, Arteta lo vede come rimpiazzo ideale di Gabriel. Non intende dunque lasciarlo andare senza un sostituto e senza un’adeguata copertura economica. Smentite le ipotesi di addio in prestito, cessione solo a titolo definitivo. Motivo per il quale il Milan potrebbe mollare il colpo.

Milan, niente difensore centrale: sforzi concentrati sul terzino

In effetti, se delle lacune nella fase difensiva ci sono, non è detto che acquistando un altro centrale rispetto a quelli che ci sono in rosa attualmente il problema si risolva. E in questo probabilmente Ibrahimovic ha detto il vero.

La sensazione è che le risorse per gli acquisti verranno dirottate su un terzino sinistro e su un centrocampista, che sono anche numericamente le principali lacune. A sinistra, occorre un alter ego di Theo Hernandez, che manca da tanto tempo. Dorgu costa tanto, Zemura un po’ meno.