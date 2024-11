Calciomercato Milan, Ibra esce allo scoperto sull’obiettivo: “Giocatore fantastico”

In una recente intervista Zlatan Ibrahimovic è uscito allo scoperto sul possibile arrivo dell’obiettivo di mercato del Milan. Lo svedese ha riempito di complimenti il giocatore.

Con la sosta per le Nazionali, il calciomercato torna ad essere uno dei tempi centrali attorno a diverse squadre e il Milan non ne è di certo esente. La finestra di mercato invernale è sempre più vicina e i Rossoneri si candidano ad essere tra i principali protagonisti. In vista di gennaio, infatti, è probabile che il Diavolo metta a segno qualche colpo per rinforzare la rosa.

Questa prima parte di stagione ha mostrato diverse lacune, con il popolo rossonero che chiede nuovi innesti per non rischiare ad andare in contro ad una stagione totalmente anonima. Le avversarie corrono e il Milan rischia di perdere troppo terreno dalle prime posizioni con la zona Champions League che potrebbe allontanarsi sempre di più.

Il principale tallone d’Achille in questi primi mesi è senza dubbio stato la difesa ed è proprio lì che il Milan potrebbe concentrare i propri radar nella sessione invernale. Sono già circolati diversi nomi che potrebbero stuzzicare la dirigenza rossonera e tra questi spicca Victor Lindelof del Manchester United. Nelle scorse ore anche Zlatan Ibrahimovic, suo connazionale ed ex compagno di squadra, ne ha parlato.

Ibrahimovic non chiude la porta a Lindelof: “Non si sa mai…”

L’ex centravanti svedese è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di TV4, esponendosi anche sul possibile arrivo di Lindelof nella Milano rossonera. Il classe ’94, in scadenza con l’United a giugno, potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di mercato già a gennaio ed anche Ibra sembra esserne consapevole:

Lindelof al Milan? Non so cosa vuole fare lui, puoi chiederglielo. Non si sa mai… È un giocatore fantastico, penso stia facendo molto bene allo United. Abbiamo molti giocatori in quel ruolo.

Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic che non ha, dunque, chiuso totalmente la porta ad un eventuale arrivo in rossonero del connazionale. Si tratta sicuramente di un profilo che potrebbe fare comodo, ma il Milan non è di certo l’unico club che segue il giocatore.

Sulle tracce di Lindelof, infatti, c’è anche la Juventus che a gennaio acquisterà quasi certamente almeno un difensore dopo i due gravi infortuni al crociato di Bremer e Cabal che hanno messo in ginocchio i Bianconeri. Potrebbe, quindi, nascere un derby tutto italiano con il Milan che potrebbe, però, contare sulla figura di Ibrahimovic per provare a convincere il difensore.