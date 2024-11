Calciomercato Milan, la Premier piomba sul big: senza Champions può partire

In casa Milan si parla anche di calciomercato con il big rossonero che piace in Premier e potrebbe partire senza Champions.

Nella Milano rossonera si arriva alla sosta per le nazionali con l’amaro in bocca. La squadra di Fonseca infatti fatica a trovare continuità e ciò ha degli effetti negativi sulla classifica. I rossoneri, con la partita contro il Bologna da recuperare, si trovano a otto punti dalla vetta della classifica. In campionato sono arrivate 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per un totale di 18 punti che al momento vale il settimo posto in Serie A. Il cammino è di certo ancora lungo, ma per le ambizioni del Diavolo il bottino raccolto finora non può essere del tutto soddisfacente.

In Champions il discorso è un po’ diverso perché se da un lato i Rossoneri hanno totalizzato 6 punti in quattro partite, dall’altro le restanti sfide sono alla portata del Milan, che può ancora puntare ad arrivare tra le prime otto. Il dato che preoccupa maggiormente l’ambiente è l’andamento troppo altalenante, come testimonia il 3-3 di Cagliari dopo l’impresa del “Bernabeu” contro il Real Madrid. Il rischio è quindi quello di mancare la qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe portare alla conseguente partenza di qualche big rossonero.

Mercato Milan, senza Champions occhio a Reijnders: piace al City

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, senza Champions League il Milan rischia di perdere Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è finito nel mirino del Manchester City e nonostante l’imminente rinnovo di contratto potrebbe lasciare Milano. Il 26enne non ha ancora vinto nulla in carriera e senza un Milan competitivo potrebbe decidere di volare in Inghilterra per cercare la gloria. Intanto il giocatore prolungherà il suo contratto con il Diavolo fino al 2030 ma per trattenerlo bisognerà alzare il livello.

Il 14 milanista passerà dagli 1.7 milioni di euro a stagione a 3.5 milioni, ma questo non rappresenta un’assicurazione sulla sua permanenza. Si tratta infatti di un ingaggio ampiamente sostenibile dal club inglese, che potrebbe fare sul serio se il classe 1998 continuerà a fare così bene. Nelle ultime quattro partite Reijnders ha segnato 4 gol e fornito un assist delizioso a Leao contro il Cagliari.

L’olandese è stato acquistato due estati fa dall’AZ Alkmaar per 20.5 milioni di euro e ora ne vale già molti di più. Se dovesse continuare così, al termine della stagione, il costo del suo cartellino potrebbe lievitare ulteriormente e una cessione garantirebbe al club di Via Aldo Rossi una grande plusvalenza. Reijnders è di certo un giocatore importante per il Milan, ma senza Champions una sua partenza potrebbe fare comodo a tutti.