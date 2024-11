Calciomercato Milan, Moncada torna su un vecchio pallino: svelata la strategia rossonera

Il Milan è pronto a rinforzare il reparto difensivo dopo le lacune mostrate in questo avvio di stagione: Moncada torna su un vecchio pallino.

Dopo un avvio di stagione fatto di alti e bassi, in casa Milan la dirigenza rossonera è già al lavoro per studiare le possibili mosse in vista del mercato di gennaio. Oltre al centrocampo, dove la coperta continua ad essere corta, il reparto difensivo continua ad essere quello maggiormente sotto osservazione da parte della dirigenza rossonera.

Le lacune mostrate in questa prima parte di stagione in fase difensiva dalla squadra allenata da Paulo Fonseca continuano a persistere e la società di Via Aldo Rossi sarebbe pronta ad intervenire già a gennaio per provare a sistemare la situazione. Nel mirino del club rossonero sarebbe finito un vecchio pallino di Moncada, cresciuto in Svizzera e ora in forza in Ligue 1 al Montpellier: Becir Omeragic.

Milan, interesse per Omeragic: il difensore vuole lasciare il Montpellier

La dirigenza rossonera continua a valutare le possibili mosse in vista del mercato di gennaio e avrebbe messo nel mirino un vecchio pallino di Moncada: Becir Omeragic. Il difensore svizzero, diventato un titolare fisso in Ligue 1, al Montpellier, è stato inserito nelle classifiche di rendimento come uno dei migliori centrali under23 nei top cinque campionati europei. Il centrale classe 2002, come annunciato da TMW, potrebbe presto diventare un’occasione per i club di Serie A, vista la richiesta da parte dello stesso di essere ceduto nel corso dei prossimi mesi.

Arrivato in Francia a parametro zero un’estate e mezza fa dopo l’esperienza allo Zurigo, la valutazione dello svizzero si aggirerebbe intorno ai 6-7 milioni milioni di euro, con diversi club del nostro paese che nelle scorse settimane avrebbero già fatto alcuni sondaggi. Oltre a Napoli e Torino, tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Milan, pronta a fare un tentativo già a gennaio.

La formula potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto, con i francesi intenzionati a fare cassa. Omeragic ha un contratto ancora lungo, in scadenza a giugno 2028, ma l’idea è appunto quella di uno step diverso di carriera. Nelle scorse settimane il centrale svizzero ha anche cambiato agenzia di agenti firmando con Excency, società di Losanna di proprietà di Claudio Gonzalez. Una scelta dettata dalla volontà di cambiare aria già dalla prossima sessione di mercato, dove Omeragic potrebbe diventare uno dei difensori più ambiti del panorama internazionale.