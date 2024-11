Calciomercato Milan, torna di moda un vecchio pallino: è il pupillo di Moncada

Seguito dal Milan già in estate, torna di moda il nome di un pupillo di Moncada: arrivano le parole dell’agente del giovane talento.

Il Milan centra la terza vittoria consecutiva in Champions League battendo lo Slovan Bratislava. Una partita che ha visto la squadra di Paulo Fonseca continuare a faticare in fase difensiva, con i due gol subiti dal club slovacco che hanno costretto i rossoneri a soffrire fino all’ultimo minuto. A tenere aperte le speranze dello Slovan ci ha pensato, con un gol da cineteca, il giovane attaccante e stellina slovacca Nino Marcelli. Già seguito in estate dal Milan, il nome di Marcelli potrebbe presto tornare di moda, con l’agente del calciatore che non eslcude questa possibilità.

Milan, l’agente di Marcelli esce allo scoperto: “C’è stato un interesse“

Sembra nata una stella a Bratislava: Nino Marcelli. Autore di una splendida rete contro il Milan in Champions League, l’attaccante slovacco era stato vicino ai rossoneri, con Kirovski, braccio destro di Ibrahimovic e responsabile del Milan Futuro, che la scorsa estate avrebbe insistito molto con lo Slovan Bratislava per portare a Milano il classe 2005. La richiesta superiore ai 4 milioni di euro per il gioiellino raffreddò la pista, con Marcelli che rimase a Bratislava. A confermare la trattativa ci ha pensato Juraj Venglos, agente del calciatore, intervistato da gianlucadimarzio.com:

Non dirò le cifre, però c’è stato un interesse, dei meeting. Forse era troppo presto e non c’è stato un accordo tra i club. Lui è giovane, uno dei migliori talenti in Slovacchia, ma allo Slovan può giocare regolarmente per essere pronto al grande salto. Preferisce fare così.

Nessun commento sul possibile ritorno di fiamma da parte del Milan dopo il gol realizzato in Champions League proprio contro i rossoneri:

Non dirò nulla… Dovete chiedere a quelli del Milan…

Ala sinistra dal piede destro, in stagione ha collezionato 26 presenze (10 dall’inizio) con 2 gol e 5 assist. Unisce rapidità e capacità di dribbling a una buona fisicità, ma è ancora acerbo sotto porta. Negli scorsi giorni anche il CEO dello Slovan, Ivan Kmotrík, ha confermato l’interesse del Milan per Marcelli, sottolineando come non ci sia l’intenzione di lasciarlo partire a cifre contenute: