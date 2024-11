Calciomercato: Ricci tra Milan e Inter, ha già deciso

Samuele Ricci è l’oggetto del desiderio di Milan e Inter: il centrocampista del Torino ha già deciso la sua prossima destinazione.

Uno dei giocatori che sta brillando di più in questa prima parte di stagione è sicuramente Samuele Ricci. Il 23enne del Torino ha inanellato una serie di prestazioni di grande spessore sia con i granata che con la Nazionale azzurra. Questa crescita così netta dell’ex Empoli ha richiamato l’attenzione dei big club italiani e anche di qualche squadra estera: sono specialmente i club di Premier League ad aver bussato alla porta del Torino per chiedere informazioni sul giocatore.

Tuttavia, almeno finora, sembra che le squadre in prima fila per arrivare a Ricci siano quelle di casa nostra. Non è un segreto che il Milan abbia messo da tempo nel mirino il centrocampista granata.

Milan, Ricci rischia di sfumare: l’Inter prepara la beffa

I rossoneri stanno facendo fatica anche per mancanza di un giocatore che sappia abbinare la tecnica individuale e la visione di gioco a caratteristiche come l’aggressione ai portatori di palla. Ecco perché in cima al taccuino di Ibrahimovic e Moncada figura proprio Samuele Ricci. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, il rischio che il Milan veda sfumare il grosso colpo è reale.

Le squadre interessate sono molte ma davanti a tutte sembra ci sia l’Inter, che non vede l’ora di fare un altro scherzetto ai cugini come già accaduto nel recente passato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, la proprietà Oaktree starebbe spingendo per far vestire a Ricci la maglia nerazzurra.

Milan, se salta Ricci pronta l’alternativa: Cardoso in pole

Per farlo, però, l’Inter ha prima bisogno di cedere Asllani: solo dopo questa operazione si potrà davvero andare all’assalto del giocatore, che il Torino valuta tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una mossa, quella dell’Inter, che spiazza completamente il Milan: i rossoneri si vedono scavalcati dai rivali e sono quindi a costretti a pensare alle possibili alternative.

Se dovesse saltare il colpo Ricci la dirigenza rossonera punterebbe con decisione su Johnny Cardoso, classe 2001 in forze al Betis che anche in questa stagione sta mettendo in mostra tutte le sue qualità con il club andaluso. Il Milan tiene d’occhio anche Carney Chuckwuemeka, giovane talento che non riesce a trovare molto spazio al Chelsea.