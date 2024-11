“Camarda mi ricorda lui”: l’ex rossonero non ha dubbi

L’ex attaccante rossonero si è espresso circa il giovane attaccante del Milan, Francesco Camarda, paragonandolo ad un’ex stella rossonera.

Francesco Camarda è entrato nella storia del calcio italiano nell’ultima giornata disputata di Serie A, diventando il calciatore italiano più giovane ad esordire nel massimo campionato italiano. Fonseca ha scelto lui al posto di Abraham come sostituto dell’infortunato Morata, e le risposte sono state più che positive, nonostante non abbia trovato la via del gol. Il giovane attaccante classe 2008 ha già avuto l’onore di esordire anche in Champions League: il futuro è tutto nelle sue mani, e il Milan ha tutte le carte per tenersi stretto questo gioiello e farlo diventare grande.

Milan, Cassano apre al paragone: ecco chi gli ricorda Camarda

Camarda a tutti gli effetti è inserito nella rosa U23 del Milan e gioca nel campionato di Serie C, già professionistico. Le ultime uscite con la nazionale italiana hanno confermato l’ottima forma dell’attaccante, e il Milan può godersi il suo gioiello.

A parlare di Camarda è stato anche Antonio Cassano, ex attaccante tra l’altro del Milan. Queste le sue parole dedicate a Vivaelfutbol:

Io non vedo un centravanti alla Benzema o alla Dzeko, ma più uno alla Inzaghi, che vive per il gol e qualsiasi cosa sfugge da qualche parte lui è pronto e reattivo. Lo vedo un giocatore d’area di rigore, che vive per il gol e sull’errore dell’avversario.

Il paragone di Cassano tra Camarda e Inzaghi è di tutto rispetto, considerato che proprio Pippo è stata una stella del Milan. E Camarda ha tutte le carte in regola per diventarlo.