Caos arbitrale durante Cagliari Milan: Marelli è chiaro, l’errore è gravissimo

Grave errore durante la sfida in Sardegna. C’è tanto da recriminare in casa Milan ed esplode l’ennesima polemica arbitrale.

Dopo la grande vittoria del Santiago Bernabeu in casa Milan temevano tantissimo questa partita ed alla fine purtroppo tutti avevano ragione. Tanti errori, troppi e il club rossonero non è andato oltre il 3 a 3 in trasferta contro il Cagliari dove addirittura sono stati annullati anche due gol per pochi centimetri al club sardo.

Una difesa totalmente in panne, Maignan è l’unico che si è salvato mentre sulle fasce Emerson Royal e soprattutto Theo Hernandez hanno sbagliato tutto ed hanno deciso in negativo la partita. Ennesimo passo falso stagionale in campionato ed ora la zona scudetto sembra praticamente utopia. Al di là di questo ora come ora anche il quarto posto non sembra un obiettivo facile da raggiungere.

Il Milan fa e disfa, ha fatto tre gol con un ritrovato Rafa Leao ma allo stesso tempo ha sofferto troppo in fase difensiva con errori grossolani. Non solo la squadra però visto che anche l’arbitro è finito nel mirino ed ha commesso un errore che purtroppo ha deciso il match. Nei primi minuti Zortea ha segnato subito il gol che ha sbloccato la gara, un bel gol ma purtroppo una rete irregolare ai fini del regolamento.

Ancora un errore arbitrale, Milan penalizzato

Il commentatore ed ex arbitro Luca Marelli ha commentato il gol di Zortea ed ha spiegato ai microfoni DAZN nel post partita: “Se viene confermata la posizione di Luvumbo questa era una rete che doveva essere annullata per fuorigioco attivo da parte dell’attaccante del Cagliari. Doveva essere valutato il suo impatto nell’azione”, ha chiarito Marelli con Luvumbo che – in fuorigioco – ostacola la visuale di Maignan e per questo motivo la rete andava annullata.

Purtroppo questa rete è stata fondamentale ai termini della gara e questo 3 a 3 allontana ancora il Milan dai piani alti della classifica. Ennesima mazzata e il club rossonero vive ora un momento difficile con la classifica che è piuttosto brutta. In questo momento il Milan è settimo in classifica a 18 punti ed a 7 punti dal Napoli, in attesa del match di domani di San Siro.

Va sottolineato che il Milan ha comunque una gara da recuperare in quanto la sfida di Bologna è stata rinviata a data da destinarsi dopo i tristi fatti dell’Emilia Romagna. Una brutta tegola per il Milan ma allo stesso tempo la consapevolezza che un errore arbitrale ha deciso la sfida.