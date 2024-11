Cassano controcorrente: il commento sul Milan, ecco con chi ce l’ha

Il Milan vince e convince, in Europa segna la storia col risultato trovato a Madrid, contro i Galacticos.

Real Madrid-Milan ha mostrato come i rossoneri siano venuti fuori da una situazione complessa, vissuta nella prima parte di stagione, con Fonseca che ha cambiato tutto trovando i suoi risultati.

Controcorrente, l’ex Milan e Inter Antonio Cassano, che in rossonero ha vinto il penultimo Scudetto della storia del club milanista, ha così parlato di quella che è una situazione che ha diviso a metà il popolo rossonero in questa prima parte di stagione. In diretta a Viva El Futbol, ha così commentato le cose riguardanti il Milan.

Cassano controcorrente sul Milan: il suo commento a Viva El Futbol

Nel solito appuntamento in onda su Twitch, attraverso la trasmissione Viva El Futbol, ha preso voce sul Milan Antonio Cassano in diretta, assieme ai suoi “colleghi” ed ex calciatori, nel salottino seguitissimo sui social.

Si è toccato il tema legato al Milan e, controcorrente, Antonio Cassato ha detto la sua sulla situazione vissuta in rossonero, dopo le voci di “rottura” che riguardano la situazione tra Fonseca, appunto, e alcuni giocatori del Milan.

Si era parlato all’inizio di stagione di scelte sbagliate, come quella di Roma all’Olimpico quando, nel cooling-break Fonseca era finito al centro delle polemiche, per quanto successo con Theo e Leao. Situazione però non solo rientrata, ma che vede ora i favori della stampa e degli stessi opinionisti sportivi, tra i quali appunto, anche l’ex calciatore Antonio Cassano.

Le parole di Cassano sul Milan

Questa volta Cassano va controcorrente e non si accoda a quelli che continuano a criticare Fonseca. Al contrario, sta dalla sua parte, riferendosi anche alla situazione Leao, che è stato escluso per diverse partite, prima di fornire la prestazioni che ha messo in evidenza a Madrid, contro il Real: “Fonseca mi sta piacendo, è uno che va avanti per la sua strada e con le sue idee, non gli frena niente e di nessuno. Merita tempo e fiducia. Va avanti e dritto per il suo obiettivo. Io poi sono contento quando la fortuna aiuta le persone che meritano, questa è la cosa più bella. L’altro giorno ho detto “Non ha fatto una buona partita nel primo tempo, poi ha avuto qualche occasione”. E l’ha portata a casa. Sono contento perché questo è un allenatore che sa il fatto suo, merita tempo e fiducia”.

Leao o Fonseca, Cassano si schiera a favore del Milan

Andando a favore del Milan, dunque, Cassano si “schiera”. Perché le sue parole, legate alla “strada che segue Fonseca, senza guardare in faccia a nessuno”, sono in riferimento alle scelte forti fatte dal portoghese, anche quando ha scelto di escludere Leao dalla formazione titolare del Milan. Prima il Milan e poi i calciatori, nelle scelte di un allenatore che ha ben figurato fino a questo momento. Questo è il messaggio che lascia Antonio Cassano.