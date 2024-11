Chiesa al Milan, ora è possibile: sfida a due top club

Il calciatore del Liverpool Federico Chiesa è sempre più fuori dai radar del tecnico Slot. Il suo futuro in maglia Reds è in forte bilico.

Federico Chiesa è sicuramente uno dei più grandi talenti del calcio italiano ma vive in questo momento un periodo piuttosto difficile. In estate si è concretizzato il trasferimento dell’esterno dalla Juventus al Liverpool, il calciatore è andato via per poco più di 10 milioni di euro con la Juve che si è liberata cosi di un ingaggio oneroso.

E’ finita malissimo un’avventura totalmente diversa rispetto a quello che si aspettavano tutti, la Juve ha investito molto sul calciatore e la sua avventura è stata senza dubbio condizionata dagli infortuni. Ora al Liverpool le cose sono praticamente ferme e Chiesa viene molto indietro nelle gerarchie del tecnico Slot: la squadra sta volando sia in campionato che in Champions League e il tecnico non ritiene Chiesa pronto.

Nelle ultime ore si è parlato molto del futuro di Chiesa e – nonostante un ricchissimo ingaggio da 7.5 milioni annui – non è da escludere la cessione già a gennaio. Chiesa vuole giocare e secondo alcune indiscrezioni sarebbe finito nel mirino di alcuni top club italiani, nello specifico piace a Inter, Milan e Roma. Una trattativa che si preannuncia complicata ma anche i rossoneri ci sono.

Addio Chiesa, possibile cessione già a gennaio

Chiesa ha un lauto ingaggio firmato pochi mesi fa ma allo stesso tempo ha voglia di tornare a giocare e sogna il ritorno in serie A. Non è semplice ma neanche impossibile e – se non ci saranno altre occasioni in maglia Reds – potrebbe partire in prestito, magari con diritto di riscatto per il mese di gennaio. Marotta è un grande estimatore di Chiesa e ha più volte sondato il suo nome, la Roma cerca grandi colpi e con Dybala verso l’addio potrebbe sostituirlo con Chiesa.

Il Milan intanto monitora la situazione, gli esterni rossoneri sono in gran forma e Leao e Pulisic sono giocatori assolutamente di primo piano. In caso di voci di mercato per Leao o Chukwueze il club potrebbe valutare sostituti e Chiesa è uno dei nomi più accreditati, sia per gennaio che per giugno. Il calciatore ha bisogno di rilanciare le sue quotazioni, anche in ottica Nazionale, e sarebbe disposto a ridurre senza problemi il suo contratto. Staremo a vedere come andrà a finire.