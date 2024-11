Colpo dalla Spagna per il Milan: dicono di sì a 25 milioni

Per il Milan rinforzo dal campionato iberico, i dettagli dell’operazione che può portare un volto nuovo a Milanello

Ci sono tante cose da sistemare, nel Milan attuale, e la prova dei fatti arriva dal campo, con una prima parte di stagione che restituisce in pieno le fragilità e gli errori commessi dai rossoneri, già in fase di costruzione della squadra sul mercato. Il potenziale della squadra è notevole, ma per massimizzarlo occorrerebbero nuovi innesti. E questo la dirigenza, al di là delle dichiarazioni di facciata, lo sa piuttosto bene.

Diversi i reparti in cui il Milan avrebbe bisogno di investire per colmare qualche lacuna lasciata dalla sessione di trattative estiva. Il Diavolo proverà di sicuro a fare qualcosa a gennaio e qualcosa inizia a muoversi, tanto più nel momento in cui le difficoltà in campo aumentano. In classifica, la distanza con le prime posizioni aumenta e non si può mettere a rischio addirittura la zona Champions.

Si lavora su diversi tavoli, da parte dell’area scouting del Milan, con priorità che sembra essere stata individuata da tempo a centrocampo e sulla fascia sinistra, per trovare un vice Fofana e un vice Theo Hernandez. Ma la dirigenza del Diavolo ragiona anche in prospettiva e non pensa solo all’immediato, bensì preparando già un possibile colpo per l’anno prossimo.

Milan, avanti tutta per Mosquera: apertura dal Valencia

Si guarda in Spagna e torna a galla un nome interessante, quello di Mosquera, centrale del Valencia. Che piace a diverse squadre, ma il Milan vuole farsi trovare pronto.

Gli ultimi aggiornamenti sul giovanissimo ma promettente spagnolo arrivano dal portale ‘Relevo’, sempre molto informato sul mercato iberico. Si ragiona in casa Valencia al rinnovo del giocatore per avere maggiore forza contrattuale, da parte sua il difensore vuole una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una cifra che il club spagnolo ritiene troppo bassa, ma si spiega anche che una eventuale offerta milanista di tale importo verrebbe presa in considerazione.

Milan, Mosquera può essere l’erede di Tomori: l’inglese si allontana

C’è un motivo, probabilmente, su quella che potrebbe essere l’accelerazione del Milan per Mosquera. Ed è legata a Tomori.

Il difensore britannico pareva una colonna inamovibile del Milan, ma con Fonseca le cose stanno andando diversamente. E adesso, rischia di finire ai margini. Una cessione non viene esclusa a priori, a patto di monetizzarla adeguatamente.