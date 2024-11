Colpo in Serie A, il Milan vuole anticipare la concorrenza: la rivelazione di Di Marzio

Secondo il giornalista di Sky Sport, il Milan sta lavorando per il centrocampista italiano per anticipare la concorrenza

Il Milan è concentrato sui prossimi impegni, decisivi per il percorso della squadra in campionato e in Champions League.

Al rientro dalla sosta, sabato 23 novembre, a San Siro arriva la Juventus: finora gli uomini di Paulo Fonseca hanno lasciato tanti punti per strada ma possono ancora rientrare nella lotta Scudetto.

Per farlo, però, è fondamentale mettere in fila un buon numero di vittorie, a partire da sabato.

Intanto la società è al lavoro anche sul futuro. Zlatan Ibrahimovic, ad un evento ieri della Kings League a Torino, ha detto che per adesso non si sta ragionando su possibili acquisti nel mercato di gennaio.

A quanto pare però c’è un giocatore che il Milan vuole bloccare nel più breve tempo possibile.

Il Milan vuole Ricci, contatti già avviati

Si tratta di Samuele Ricci del Torino, come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Il centrocampista è diventato il primo obiettivo dei rossoneri per quella zona del campo.

Stando alle indiscrezioni del giornalista di Sky Sport, è difficile che il Torino lo lasci andare nella sessione invernale di mercato; l’affare è più probabile per giugno, ma il Milan nel frattempo vuole comunque fare passi avanti nella trattativa.

L’idea del club è quella di bloccarlo, di arrivare ad un principio di accordo, per poi finalizzare l’operazione a giugno 2025.

Ricci è diventato in questi mesi un giocatore importante sia del Torino che della Nazionale. Con Spalletti, infatti, nel nuovo corso post Europeo, ha assunto un ruolo chiave in mezzo al campo e da titolare.

Si tratta di un elemento molto forte, e per di più italiano, quindi senza alcun problema per l’inserimento nelle liste, e inevitabilmente attenzionato da tantissimi altri club, italiani e non solo.

Ecco perché il Milan ci sta lavorando già da adesso: per anticipare la concorrenza.

Probabilmente per chiudere serviranno circa 30 milioni.