“Con chi mi piace giocare in difesa?”: Thiaw risponde in diretta!

Al termine del match, il difensore del Milan Malick Thiaw è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del match.

Il Milan di Paulo Fonseca torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Napoli, sul campo dello U-Power Stadium contro il Monza: vittoria di “cortomuso” quella dei rossoneri, che superano il club brianzolo per 1 a 0 grazie al gol di Reijnders, rientrato dalla squalifica. A tenere vivo il risultato per il Milan ci ha pensato Maignan, autore di due bellissime parate che hanno permesso di mantenere il risultato sullo 0 a 0, con il Milan che ha punito in ripartenza.

Monza-Milan, le parole di Thiaw a fine match

Malick Thiaw in queste ultime uscite sta trovando continuità, complice anche l’infortunio di Gabbia; questa sera ha giocato in coppia con Pavlovic, così come contro il Napoli e l’Udinese. Al termine del match contro il Monza, il difensore tedesco è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha parlato così del match:

Per noi è stata una partita difficile, abbiamo avuto un pò di fortuna in 2/3 occasioni, ma anche Maignan ha fatto una grande parata. Il calcio è così: loro hanno provato a fare gol, per noi è un fortuna non averlo subito.

Pavlovic, Gabbia o Tomori: con chi si trova meglio Thiaw? La risposta:

Per me questa è una domanda a cui non voglio rispondere, gioco con tutti, con chi mi trovo in campo.

L’importanza di Fofana in mezzo al campo, acquisto del mercato estivo: