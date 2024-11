Dal Milan al City: Guardiola fa tremare i tifosi rossoneri

La vittoria roboante del Santiago Bernabeu ha acceso i riflettori sul Milan: il Manchester City è pronto a piombare su un giocatore rossonero.

Nonostante il rocambolesco pareggio di Cagliari per 3-3 il Milan è sulla bocca di tutta Europa per aver espugnato il Santiago Bernabeu in Champions League. Una vittoria netta, di quelle che tifosi e giocatori si scorderanno difficilmente.

Molti calciatori scesi in campo a Madrid hanno disputato una gara semplicemente perfetta, ed è proprio per questo che i top club, come il Manchester City hanno messo nel mirino un tesserato del Milan.

Per il Milan è diventato l’uomo della Champions. In 4 partite ha infatti già segnato 3 gol, facendo impazzire i tifosi rossoneri. Quello a Madrid con il Real ha blindato un risultato fondamentale, forse addirittura insperato.

Tijjani Reijnders è diventato ormai uno dei perni inamovibili della squadra di Fonseca. E le sue prestazioni non sono certo passate inosservate, anche all’estero. In Europa è uno dei centrocampisti più ambiti.

Guardiola pazzo di Reijnders: tutti i dettagli

Due estati fa il Milan ha deciso di investire a centrocampo dopo la partenza di Tonali direzione Newcastle. I rossoneri allora spesero 20 milioni di euro più bonus per prelevarlo dall’Az Alkmaar dove il suo valore era già venuto fuori.

Con Fofana accanto, l’olandese ha iniziato a raggiungere il massimo del suo potenziale. Anche con l’Olanda le sue prestazioni sono migliorate non di poco.

Questo avvio di stagione ottimo lo ha ovviamente messo sotto i riflettori. Il Milan sa che presto per lui arriveranno richieste da club di prima fascia.

Come riferito dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb il Manchester City dopo l’infortunio di Rodri ha cominciato a sondare il terreno per il talento olandese, cercando informazioni.

Guardiola ne è un grande estimatore, lo considera un giocatore ideale per mantenere alto il livello del suo centrocampo. Per ora non si registrano passi concreti ma l’interesse del club inglese rimane forte, e potrebbe presto tentare l’assalto.

Il Milan dalla propria parte ha un grande vantaggio rappresentato dalla volontà netta di Tijjani. L’olandese si trova benissimo al Milan e non ha alcuna intenzione di lasciare l’Italia.

Le parti tra l’altro hanno infatti iniziato i discorsi sull’eventuale prolungamento di contratto che potrebbe arrivare fino al 2030 ovviamente con un ingaggio più alto. L’obiettivo del Milan è trovare presto l’accordo per allontanare le voci di mercato e blindare il gioiello olandese.