Dal Real Madrid al Milan: il colpo rossonero è doppio

Il Milan punta sugli ottimi rapporti con i ‘Blancos’ per dare una svolta al proprio calciomercato: doppio affare in vista a gennaio, i dettagli

Quella tra Milan e Real Madrid non è solo una rivalità classica del calcio internazionale, ma molto di più. Soltanto pochi giorni fa, l’ultimo incrocio sul terreno di gioco tra rossoneri e ‘Blancos’, in quel del ‘Santiago Bernabeu’, con un esito che alla vigilia sarebbe stato difficile prevedere. Come quindici anni fa, il Diavolo ha espugnato Madrid, questa volta con una vittoria per 3-1, che ha restituito ottimismo alla squadra di Fonseca per la disputa di una stagione di alto livello.

Tra Champions League campionato, il Milan ha grandi ambizioni da coltivare, ma finora sta mancando qualcosa per poterci credere fino in fondo. Serve la continuità delle prestazioni e quella va raggiunta in due modi. Con il lavoro sul campo da parte dell’allenatore, che sta provando a dare maggiore compattezza alla sua squadra, ma anche con interventi sul mercato, dato che la rosa, così com’è, appare seppur piena di talento un po’ incompleta.

E qui veniamo al fatto che tra Real Madrid e Milan, come club di rango nobile del calcio europeo, ci sono ottimi rapporti, testimoniati negli anni da diverse operazioni che sono avvenute lungo l’asse dalla Spagna. Su quei rapporti, il Diavolo può puntare, per un doppio affare che cambierebbe il volto della squadra.

Milan, non solo il ritorno di Brahim Diaz: attenzione anche ad Arda Guler

Negli ultimi giorni, si è parlato molto di un possibile ritorno di Brahim Diaz al Milan. Dopo le stagioni vissute in prestito in rossonero, lo spagnolo potrebbe essere girato nuovamente al Diavolo per accumulare minutaggio. Ma rispunta anche la candidatura di Arda Guler.

Dopo il match tra Turchia e Galles, in Nations League, Guler è stato descritto come “infelice al Real Madrid” da parte di Denizli, ex calciatore turco oggi commentatore televisivo. In effetti, dopo l’ottimo finale della passata stagione, quest’anno il giovane talento ex Fenerbahce sta giocando davvero poco. Così, almeno uno tra lui e Brahim Diaz potrebbe partire. Il Milan attende interessato e può anche scegliere chi accogliere in prestito.

Milan, gli altri obiettivi di mercato a gennaio: due priorità per Ibrahimovic

La slot sulla trequarti, per la verità, non è una priorità stringente per il Diavolo. Che sul mercato di gennaio avrebbe due necessità primarie da colmare.

Da tempo, si è capito che Ibrahimovic e i suoi collaboratori stanno spingendo per due profili in particolare. Quello di un vice Theo Hernandez e di un vice Fofana, di cui si sente la mancanza da inizio stagione. Dunque, un laterale mancino e un centrocampista davanti alla difesa. Parisi, Wendell, Belahyane, Frendrup, questi i nomi principali, ma le piste da qui a gennaio possono ancora moltiplicarsi.