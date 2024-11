Dalla Spagna: il Milan trema, fissato il prezzo per il top player!

La ripresa del campionato si avvicina, ma le voci di calciomercato non si fermano mai.

Il Milan si sta allenando in vista della ripresa del campionato. Questo sabato i rossoneri scenderanno in campo a San Siro per la tredicesima di Serie A e non contro un avversario qualunque: ospite, infatti, la Juventus di Thiago Motta per un big match che sta generando tanta attesa. L’avvio di stagione dei rossoneri, si sa, non è stato particolarmente esaltante. Ancora in lotta per tutti gli obiettivi essendo soltanto a novembre ma, considerato già qualche passo falso, non ne sono consentiti di ulteriori. Dunque fondamentale aggiudicarsi i tre punti questo sabato per provare a risalire un po’ la classifica.

Le buone notizie per Fonseca non mancano, infatti sono praticamente tutti disponibili a Milanello e, dunque, per l’allenatore c’è l’imbarazzo della scelta su chi schierare in campo per contrastare l’armata bianconera. Anche però in un momento come questo, così importante e decisivo per la stagione, non mancano le voci di calciomercato. Che si parli di trattative in vista della finestra invernale, o anche direttamente per il mercato estivo, dirigenti e procuratori sono sempre a lavoro per cercare possibili nuove soluzioni per migliorare le rose o favorire i propri assistiti.

Il Milan indubbiamente presenta nella sua rosa alcuni pezzi molto pregiati. Inevitabile quindi che ci siano inserimenti, o perlomeno sondaggi, da parte di alcuni grandi club europei. L’ultima indiscrezione viene infatti dalla Spagna e riguarda nientepopodimeno che Rafa Leao.

Il Barcellona fa sul serio per Rafael Leao: è la pedina giusta per completare la rosa

Come riferisce Il Mundo Deportivo, quotidiano storico della capitale catalana e molto vicino alla società del Barcellona, i blaugrana continuano il pressing sul numero dieci del Milan. Il portoghese, tra l’altro, in questo inizio di stagione ha già avuto qualche screzio con Fonseca e il suo rendimento ha lasciato un po’ a desiderare nella prima parte.

Nelle ultime uscite il livello delle sue prestazioni si è decisamente alzato, forse anche grazie a una migliore condizione fisica ritrovata e Leao sembra contento. Il Barcellona però è pur sempre il Barcellona, impossibile non esserne attratti specie se sono loro a chiedere di te.

In società si pensa che proprio nella squadra di Flick Leao possa definitivamente esplodere e sembrano per ora disposti a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro. Ovviamente in riferimento alla prossima sessione estiva. Staremo dunque a vedere quali altri sviluppi ci saranno da qui a fine stagione.