Dall’Inter al Milan: Marcus Thuram spiazza tutti

Marcus Thuram coglie tutti di sorpresa con le sue dichiarazioni: tira aria di derby di Milano, le frasi inattese dell’attaccante francese

Motivi per rinfocolare la grande rivalità esistente tra Milan e Inter non mancano mai, in campo e fuori. Si può ben dire che tra i tifosi delle due fazioni, e non solo per loro, ci sia in ballo un derby perenne, che dura 365 giorni all’anno e che non si esaurisce certo con i vari incroci stagionali in campionato o nelle altre competizioni.

A proposito di derby, a settembre, finalmente, il Milan ha interrotto una sorta di maledizione, fermando una striscia di sei sconfitte consecutive nella stracittadina. Un grande momento per i supporters del Diavolo, che però continuano a vivere una stagione altalenante. Diverso l’andamento dell’Inter, che non ha più perso da allora. E che continua a veleggiare vicina alla vetta della classifica, contrariamente ai rossoneri, che devono cercare una rimonta difficile.

Per ora, hanno funzionato meglio gli attaccanti nerazzurri, in primis Marcus Thuram, autore di un grandissimo avvio di stagione, anche al netto di un po’ di fisiologico rallentamento. E’ proprio lui, che nella scorsa stagione ha ‘giustiziato’ due volte il Milan, segnando anche nel derby che ha dato il ventesimo scudetto alla beneamata, a incendiare nuovamente la stracittadina con dichiarazioni particolari.

Thuram: “Non tiferò mai per il Milan”, ma smentisce se stesso

Il francese è stato acquistato a parametro zero dall’Inter nell’estate 2023, ma aveva pensato a lui anche il Milan. Le cose sono andate diversamente e adesso è uno dei migliori elementi a disposizione di Simone Inzaghi. Allontanando definitivamente il Diavolo, o forse no.

In un’intervista a ‘GQ’, Thuram ha affermato: “Non tiferò mai per il Milan“. Ma sul web questa frase ha dato adito a più di qualche polemica, visto che qualcuno ha ricordato una vecchia intervista del 2020, stavolta alla ‘Gazzetta dello Sport’, in cui aveva invece detto: “Quando papà era andato alla Juventus, tifavo per il Milan“. L’occasione per l’ennesima punzecchiatura tra ‘cugini’.

Milan e Inter, è sempre derby di mercato: scatto rossonero per Ricci

Sarà curioso vedere la risposta del tifo milanista nel prossimo derby in campo. Intanto, c’è spazio per derby di mercato veri e attuali. Come quello per Samuele Ricci.

L’Inter sta seguendo da tempo il centrocampista del Torino. Ma pare che il Milan sia pronto al sorpasso, per accaparrarsi uno dei centrocampisti italiani più promettenti. I rossoneri hanno bisogno di lui a gennaio e vogliono subito forzare la mano con Cairo, magari inserendo Jovic nell’affare.