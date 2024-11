“Deficit spaventoso!”: Milan ancora sotto attacco, la sentenza è netta

Dopo la straordinaria vittoria a Madrid il Milan fa un grosso passo indietro pareggiando a Cagliari: le polemiche sul risultato non sono mancate.

Negli anticipi del sabato della dodicesima giornata di Serie A il Milan ha frenato a Cagliari. Un pareggio rocambolesco per 3-3, che fa guadagnare un solo punto ai rossoneri.

La strada per lo scudetto si fa sempre più impervia, con un Milan che in campionato ha già perso per la strada tanti punti utili. Appena qualche giorno prima Paulo Fonseca aveva trovato la formula perfetta per battere il Real Madrid di Kylian Mbappè e Carlo Ancelotti.

Una serata da sogno quella nel nuovo Santiago Bernabeu, che però non è stata propedeutica per i risultati successivi. Il pareggio a Cagliari rende la classifica poco positiva.

Con lo stop in Sardegna i commenti sui rossoneri non si sono risparmiati, tra polemiche e attacchi frontali alla squadra e all’allenatore.

Ravezzani attacca il Milan: lo sfogo su X

Fabio Ravezzani in particolare ha espresso la sua opinione sulle due sfide su X: “La Juve vince di rabbia e lucidità. In una serata non brillante impacchetta quel poco che resta del Toro e poi lo colpisce senza pietà. Male Vlahovic che se non fa gol serve quasi niente al gioco di squadra e Motta se n’è accorto. Il Milan ha un deficit caratteriale spaventoso. Troppo facile essere concentrati con Inter o Real. È nelle partite che si vede la squadra vincente che non molla mai”.

“E Fonseca non può vantarsi della fase offensiva e dire che quella difensiva è solo colpa dei giocatori“ ha aggiunto di seguiro il direttore di Telelombardia.

Poi un tifoso ha commentato: “Direttore lo sostengo a gran voce dall’inizio che Fonseca era un mediocre. Purtroppo i numeri, a me cari e lei lo sa bene, lo condannano senza se e senza ma! A novembre già out dalla lotta scudetto! Lui ha la colpa di essere mediocre; altri invece la colpa di averlo messo lì!”.

Ravezzani ha replicato: “Però certi acquisti come Emerson Royal e Pavlovic sono stati sciagurati“.

Sul banco degli imputati quindi anche la società: alcuni degli acquisti fatti questa estate non stanno rendendo quanto immaginato. In particolare Emerson Royal e Pavlovic stanno deludendo parecchio. L’impressione è che il Milan abbia dei problemi di concentrazione quando affronta squadre che, almeno sulla carta, appaiono più deboli.