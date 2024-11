“Di strada ne farà poca”, il giornalista non risparmia nessuno: parole dure verso due rossoneri in particolare!

Dopo il pareggio contro il Cagliari alcuni giocatori rossoneri sono finiti al centro della polemica. In particolare il giornalista si scaglia contro due di loro.

Un 3-3 che lascia l’amaro in bocca al Milan contro il Cagliari. Lascia l’amaro perché arriva dopo una grande gara europea vinta contro il Real Madrid e perché se le cose in attacco sono andate meglio – Leao su tutti – in fase difensiva non possiamo dire lo stesso. Tanti svarioni e tante disattenzioni che sono costate tre reti concesse in una gara ad un Cagliari che era in formissima.

Non ha risparmiato nulla infatti la squadra di Davide Nicola e ad ogni occasione i rossoblu erano a pronti a lasciare il segno. Il giornalista Franco Ordine, sul Corriere dello Sport, ci ha tenuto a mettere in evidenza gli errori del Milan e ad analizzare il momento della squadra di Fonseca: non ne esce un bel quadro.

Milan, Ordine senza ombra di dubbio: Theo Hernandez ed Emerson Royal nel mirino

Dopo il pareggio per 3-3 contro il Cagliari il giornalista Franco Ordine oggi, sul Corriere dello Sport, è così intervenuto sul momento del Diavolo defindendo il Milan una squadra totalmente inaffidabile:

I due volti di un Milan inaffidabile (Real Madrid prima, Cagliari dopo NdR). A questo punto della stagione il giudizio può diventare definitivo: questo Milan è inaffidabile.

Così esordisce Ordine che poi mette i riflettori su due giocatori che non hanno eccelso e che hanno lasciato davvero troppo spazio e libertà di gioco sulle fasce dove il Cagliari ha sempre avuto buoni spunti:

Per capire meglio quello che è successo fin dal primo minuto bisogna puntare i riflettori sulla resa di Emerson Royal e di Theo Hernandez che hanno concesso spazio e duelli ai rispettivi rivali senza opporre alcuna resistenza.

Ma non solo perché poi anche il resto della difesa non è apparsa in forma con Thiaw e Pavlovic che hanno perso troppi duelli aerei e con Fofana che si è reso protagonista di un brutto svarione che ha poi portato al gol del Cagliari. Dunque non un bel quadro e infine è questa la sentenza di Ordine sul Milan di questa stagione: