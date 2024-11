Dimarco- Donnarumma, lo scambio inizia sui social

Gigio Donnarumma risponde con un commento ad un post di Dimarco, scatenando l’interesse dei tifosi

Sono serate di Champions ricche di emozioni quelle di questi giorni e l’Inter di Inzaghi è riuscita a realizzare un’ulteriore vittoria importante, battendo il Lipsia per 1-0 e conquistando così il secondo posto nella classifica di Champions. Anche il Milan di Paulo Fonseca sta pian piano migliorando la sua posizione in classifica, giungendo al sedicesimo posto, grazie ai punti ottenuti dalla vittoria con lo Slovan Bratislava, terminata 3-2.

Ciò ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi dei nerazzurri e, fra i personaggi noti che si sono congratulati con loro, spicca un nome in particolare che ha catturato l’attenzione di tutti: Gigi Donnarumma, attuale portiere del Psg. Il Paris Saint-Germain, in Champions, non sta raggiungendo gli obiettivi sperati e, al contrario delle aspettative, è collocata attualmente in venticinquesima posizione. Tuttavia, c’è un nome che lega questo importante club al Milan, ed è proprio la figura di Donnarumma, il quale sin da piccolo ha giocato nei rossoneri e ha militato con loro in serie A fino al 2021, quando venne ingaggiato dalla squadra francese.

Ha sempre avuto un grande legame con i tifosi rossoneri e, nonostante non sima si è reso protagonista